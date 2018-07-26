Amerika, İran, Romanya, Rusya, Türkiye, Slovenya, İspanya, Tayvan, Malezya, Kuveyt, Cezayir, Endonezya gibi ülkelerden bilim insanının yer aldığı kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, "Hikayenin Resimleştirilmesi ve Resmin de Hikayeleştirilmesine Yönelik Bir Karşılaştırma", "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Masallara İlişkin Görüşleri: KKTC Örneği", "Yunus Emre ve Mevlana’da Dil Felsefesi Üzerine Bir Değerlendirme", "Abdurrahman Fevzi Efendi Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan adlı eserinin önsözü üzerine dilbilimsel bir değerlendirme, "İmam Hatip Liseleri’nden İlahiyat Fakülteleri’ne Fıkıh Eğitimine Dair Nitel Bir Değerlendirme", "Tevfik Fikret ve Kıbrıs’ın İlk Türk Öykü Yazarı Ahmet Tevfik’in Eserlerinde Hayal Hakikat Çalışması ve Melankoli Temalarının Karşılaştırılması" konulu bildiriler sundular.

Tanzimat Dönemi’nin ilk Türkçe grameri

Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Karabacak kongreye "Yunus Emre ve Mevlana’da Dil Felsefesi Üzerine Bir Değerlendirme" adlı bildiriyle katıldı. Bildiride kısaca dil felsefesi ve öneminden bahsedildikten sonra Yunus Emre ve Mevlana’nın şiirlerinde genel üslup özellikleri üzerinde durarak, şiirlerinden örnekler seçen Karabacak, dil felsefesi değerlendirmeleri yaptı. Kongrede Prof. Dr. Esra Karabacak, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Aslı Piro ile beraber "Abdurrahman Fevzi Efendi Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan Adlı Eserinin Önsözü Üzerine Dilbilimsel Bir Değerlendirme" başlıklı bildiri sundular. Tanzimat Döneminin ilk Türkçe grameri olarak sayılan Abdurrahman Fevzi’nin bilinen tek eseri ’Mikyasü’l-Lisan Kıstasül-Beyan’ tanıtılarak Türk gramer tarihi için büyük önem taşıyan önsözünü dilbilim metotlarıyla değerlendirdiler.

Fıkıh eğitimi değerlendirmesi

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr. Samira Hasanova "İmam Hatip Liseleri’nden İlahiyat Fakülteleri’ne Fıkıh Eğitimine Dair Nitel Bir Değerlendirme" başlıklı video sunumuyla katıldığı kongrede fıkıh eğitiminin önemi üzerinde durdu. Fıkhın merkezi konumuna dikkat çekmek için bildiride, öncelikle Osmanlı dönemindeki medreselerden günümüze fıkıh eğitiminin tarihsel arka planı kısa bir şekilde ele aldı.