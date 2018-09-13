“Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu getireceğiz”

Gökhan Ahi, "Bütün tapu işlemlerinin avukat gözetiminde yapılması zorunlu hale getirilmelidir" dedi.

Avukat Hakları Grubu Başkanı Av. Gökhan Ahi, avukatların mesleki sorunları hakkında açıklama yaptı. Avukat Hakları Grubu'nun (AHG) avukatların yıllardır yaşadığı ve baro yönetiminin umursamadığı sorunları kendine dert edinmiş, mesleğin sorunlarını çözmeye talip, büyük hedefleri olan avukatların oluşturduğu bir grup olduğunu kaydeden Av. Ahi, "Bu grup, avukat hakları için yola çıkarak, çeşitli acil eylem planları oluşturmuştur. Bu eylemleri, lobicilik faaliyetleri ve uzlaşmacı yapısı ile bütün taraflarla diyalog halinde gerçekleştirecektir. İşte bu eylemlerden bir tanesi de, Amerika, İngiltere ve diğer bir çok gelişmiş ülkede uygulandığı gibi, bütün tapu işlemlerinin avukat gözetiminde yapılması zorunluluğunun getirilmesidir. Böylelikle, hem vatandaşın kandırılması veya tapuda yanlış işlem yapmasının önüne geçilmiş olunacak, hem tapu güvenliği üst düzeye çıkarılmış olunacak hem de avukatlara yeni bir iş sahası açılmış olunacaktır" dedi.

TUİK verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılının Temmuz ayına kadar 769 bin 910 konut satışı, 2017 yılı içerisinde ise 1 milyon 409 bin 314 konut satışı yapıldığı bilgisini veren Av. Gökhan Ahi, "Bu konut satışlarına işyeri ve arsa satışlarını da eklersek yıllık 2 milyon civarında tapu işlemi yapılmaktadır. Bu işlemlerin avukat eli ile yapılması sayesinde avukatlık mesleği yıllık iki yüz milyon ile iki milyar Türk Lirası arasında değişen yeni bir kazanıma sahip olmuş olacaktır. Avukat Hakları Grubu, bütün siyasi görüşlere eşit mesafede durarak, avukat hakkı için lobicilik faaliyeti yürütmeye kararlıdır. Mantıklı ve uzlaşmacı çözümlerle, bütün yetkililerle görüşüp projelerini hayata geçirmekte ısrarcı olacaktır" ifadelerini kullandı.