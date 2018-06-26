Tarabya’da minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kazada sürücü ve yolcular hafif yaralanırken, minibüs şoförü kaza nedeniyle şoka girip araçtan çıkamayan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tarabya sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yeniköy’den Tarabya istikametine seyir halinde olan Ömer Yılmaz idaresindeki 34 M28 79 plakalı içi yolcu dolu minibüs, o esnada karşı yönden gelen Ömer Cömert idaresindeki 34 GP 7143 plaklı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Bazı yolcu ve sürücülerin hafif şekilde yaralandığı görüldü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası aracından inen minibüs şoförü Yılmaz, kazanın şoku ile aracın içinden çıkamayan otomobil sürücüsü Cömert’in yanına giderek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen Yılmaz, otomobilin yanından uzaklaştırıldı. Bir süre yaşadığı şoku atlatan Cömert araçtan inerek sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.