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Taraftarlar stadı terk etmiyor

Fenerbahçe’nin Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri terk etmedi.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri terk etmedi.


Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri terk etmedi. Yönetimi tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar Teknik Direktör Phillip Cocu'yu istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Cocu istifa etmeden stattan çıkmayacaklarını dile getirdi.

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