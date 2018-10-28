Taraftarlar stadı terk etmiyor

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri terk etmedi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri terk etmedi. Yönetimi tribünlere çağıran Fenerbahçeli taraftarlar Teknik Direktör Phillip Cocu'yu istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla Cocu istifa etmeden stattan çıkmayacaklarını dile getirdi.