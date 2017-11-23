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23 Kasım 2017 18:08

Tarakçı: “Saldırıya ilişkin 2 şahsı teşhis ettim”

Esenyurt’ta uğradığı saldırı sonucu ayağından vurulan Ali Tarakçı, sedye ile ifade vermek üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Tarakçı: “Saldırıya ilişkin 2 şahsı teşhis ettim”

23 Kasım 2017 18:08

Çıkışta ambulans içerisinde açıklama yapan Tarakçı, “Bana saldıranlara yönelik 2 şahsı teşhis ettim. Uzun bir süre ayaklarımı hiç kullanamayacağım” dedi.


Gazeteci Ali Tarakçı’nın ayağından vurulmasına ilişkin Asayiş Şube Cinayet Büro ve Esenyurt Araştırma Büro ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında saldırganlar yakalandı. Şahsıların yakalanmasının ardından Ali Tarakçı, ifadesi alınmak ve gözaltına alınan şahısları teşhis etmek için, tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sedye ile cinayet büro amirliğine çıkartılan Tarakçı, ifade ve teşhis işlemlerinin ardından ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.


Emniyet çıkışı basın mensuplarına sedye üzerinde açıklama yapan gazeteci Ali Tarakçı, “Bana saldıranlara yönelik 2 şahsı tespit ettim. Ayrıca da ek bir ifade verdim” dedi.


“Trafik tartışması değil çünkü hiçbir tartışma yaşamadım”


Yaşadığı olayın trafik tartışması olmadığını söyleyen Tarakçı,“ 2 kişi çok net gördüm. Biri de ayağıma kurşun sıkan. Diğeri de bizzat arabayı kullanan. Trafik tartışması değil, hiçbir tartışma yaşamadım. Çok net gece evimin önünde nöbet tutulmuş. Ertesi sabah nöbet değişimi yapılmış. Çocuklarımı okula bıraktığım güzergahı çok iyi bildiklerinden daha önce belirledikleri planlı saldırı olduğu ortaya çıkmış durumda. Sebebi çok büyük ihtimalle benim yazdığım köşe yazılarımla ilgili olduğunu düşüyorum” ifadelerini kullandı.


“Uzun bir süre ayaklarımı hiç kullanamayacağım”


Sağlık durumu hakkında konuşan Tarakçı, “Uzun bir süre ayaklarımı hiç kullanamayacağım. Ayağa kalkamayacağım. Onun dışında başka bir şey olmayacak. En çok sevindiğim şey de oğluma bir şey olmaması” dedi.




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