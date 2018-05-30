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30 Mayıs 2018 14:01

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Anapalı: “Fatih Sultan Mehmed’in çocukken çizdiği resimlerinde İstanbul’un fethi vardı”

Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinlikleri alanında düzenlenen İstanbul’un fethinin 565’inci yıl dönümü kutlamalarına katılan Tarihçi Doç.

Tarihçi Doç. Dr. Ahmet Anapalı: “Fatih Sultan Mehmed’in çocukken çizdiği resimlerinde İstanbul’un fethi vardı”

30 Mayıs 2018 14:01

Dr. Ahmet Anapalı, Fatih Sultan Mehmed Han’ı anlattı. Fatih Sultan Mehmed Han’ın çok iyi bir ressam olduğunu söyleyen Anapalı, “Çocukken bile çizdiği resimlerde duvar, toplar, toplardan çıkan gülleler ve parçalanmış duvar kalıntıları var. 6 yaşından beri İstanbul’un fethiyle uğraşıyor” dedi.


İstanbul’un fethinin 565’inci yıldönümü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı’nda bir kutlama programı düzenlendi. Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programa Tarihçi ve TV Programcısı Dr. Ahmet Anapalı konuk oldu.


Alanı dolduran gençlere seslenen Anapalı, “İyi dinleyin İstanbul’u sizin yaşınızdaki bir genç fethetti” dedikten sonra Fatih Sultan Mehmed Han’ın özelliklerini sıraladı ve hayatından kesitler anlattı.



“Bugün çocukların televizyonda Keloğlan ve Pepe’yi seyrettiği yaşta Manisa’ya vali oldu”


Anapalı yaptığı konuşmada, “Bu zamanda çocukların televizyonda Keloğlan’ı ve Pepe’yi seyrettiği yaştayken Fatih Sultan Mehmed, yani 8 yaşında Manisa’ya vali olarak atandı. O çocuk kaftanını giyer kılıcını takar büyük büyük salonlarda büyük büyük adamlarla büyük büyük toplantılar yapardı. Ordular askerler idare ederdi. 12 yaşında bütün Avrupa’yı karşısına alacak kadar yürekli bir çocuktu. 16 yıl boyunca 25 devletle aynı anda tek başına savaştı. Niye anlattım bunu? Mutlu ol diye söyledim. Bugün de Amerika’sı, Portekiz’i, İspanya’sı, İngiltere’si, İsrail’i alayı birden geliyor. Tarih boyunca onlar hepsi bir, biz tek olduk. Ve tarih boyunca hep onları yendik. 16 devlet kurduk hiçbirini düşman yıkamadı. Hepsini kendi içimizden çıkan hainler yıktı. 17’nci devletteyiz. Allah devletimizi kıyamete kadar var etsin” dedi.



“Hiçbir askerin vakit namazı kazaya kalmadı”


Fatih Sultan Mehmed Han’ın çok iyi eğitim aldığını ifade eden Anapalı, “17 yaşında üniversite mezunu. 7 dil biliyor. Dünya coğrafyası ve sosyolojisini biliyor. Çok iyi bir ressam. Resimlerinde hep İstanbul’un fethi vardır. Çocukken bile çizdiği resimlerde duvar, toplar, toplardan çıkan gülleler ve parçalanmış duvar kalıntıları var. 6 yaşından beri İstanbul’un fethiyle uğraşıyor. İstanbul’u almaya çalışıyor” dedi.


Anapalı Osmanlı ordusunun başarısının sırrını ise şöyle açıkladı: “Tarihçiler derler ki; Padişahın emri ile şuna özen gösterilirdi. Hiçbir askerin vakit namazı kazaya kalmadı. Asker on parçaya bölünürdü vakit namazlarına göre vardiyalar ayarlanırdı ve öyle savaşırlardı. Başarılarının sırrı buydu.”




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