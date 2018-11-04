Tarihe geçen THY pilotu, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak'ta motosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot Serdar Halil Girgin, son yolculuğuna uğurlandı. Girgin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakanlığı döneminde Rusya'dan Arjantin'e 16 saat kesintisiz uçuşla getiren pilot olarak tarihe geçtiği öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla geziye giderken motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybeden pilot Serdar Halil Girgin'in için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene pilotun ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Babalarının cenaze namazında ön safta yer alan çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Pilotun cenazesi askeri tören mangasıyla cami bahçesine getirilirken, annesi ve eşi gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşamını yitiren pilotun annesi ve eşi taziyeleri kabul etti. Namazın ardından pilotun cenazesi askeri tören mangasıyla cenaze arabasına kaldırıldı. En uzun uçuşu yapma unvanına sahip pilotun naaşı Büyükçekmece'deki Yenigürpınar Mezarlığında toprağa verdi.

Pilot Serdar Halil Girgin'in, 2013 yılında Boeing 777 tipi uçağın kaptan pilotlarından olduğu, THY tarihininde en uzun kesintisiz uçuş yaptığı ortaya çıktı. Girgin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakanlığı döneminde Rusya'dan Arjantin'e 16 saat kesintisiz uçuşla getiren pilot olarak tarihe geçtiği öğrenildi. Uçuşun, THY tarihinde bugüne kadar iniş yapılmadan gerçekleştirilen en uzun uçuş olduğu öğrenildi.