Tarihi Beykoz Çayır Festivali başladı

Renkli gösterilerin oluştuğu festivalde ünlü sanatçılar sahne alacak.

Beykoz Belediyesi tarafından her yıl düzenlenenTarihi Beykoz Çayır Festivali başladı. Beykoz Sivaslılar Sosyal Derneği ve Beykoz Erzurumlular Derneği’nin yöresel halk oyunları ile festivalin ilk gecesi gerçekleştirildi. Beykoz çadırında gerçekleşen festivalin ilk gününde yöre derneklerinin halk dans gösterileri, özgün el sanatları, gelenek, görenekleri ve kültürleri sergilendi.

Beykoz’un her yöreden insanların yaşadığı güzide bir ilçe olduğunu belirten Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Erzurum ve Sivas Dernek Başkanlarıma ve onların heyetlerine çok teşekkür ediyorum. Geceleri inşallah ak bir şekilde sonuçlanmasını Allah’tan temenni ediyorum. Beykoz çok farklı bir ilçedir. Beykoz 81 vilayetten insan bünyesinde barındıran, onları kaynaştıran birbirlerine sevdiren müstesna bir ilçedir. İstanbul 39 ilçeye ev sahipliği yapıyor. Ama biliniz ki Beykoz çok özel bir ilçedir. Beykoz’a da ev sahipliği yapmak ancak İstanbul gibi devasa bir kente nasip olabilir. Dolayısıyla bize ev sahipliği yapan İstanbul vilayetimize onun insanlarına en kalbi muhabbetlerimizi sunuyoruz. Çünkü Beykoz boğazda müstesna bir ilçe ve boğazın incisi lakabını hak etmiş bir ilçe. İstanbul’un bir incisi onun ötesinde de dünyanın incisi olan bir kent özelliğini taşıyan çok müstesna bir kente sahibiz. İşte bu kenti 81 vilayetten gelen sizler birlikte bir kez daha ihya ediyoruz” dedi.

10 gün sürecek festival boyunca 750 çocuk sünnet olacak. 19 çiftin ise çeyiz eşyaları hediye edilerek, nikahları kıyılacak. Festivalin bu özel günlerinde ise Fettah Can ve Rafet El Roman konserleri yer alacak.