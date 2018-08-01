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01 Ağustos 2018 15:46

Tarihi Beykoz Çayır Festivali başlıyor

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği Tarihi Beykoz Çayır Festivali (2-12 Ağustos) bu yıl da yöre dernek geceleri, Toplu Sünnet Şöleni ve Toplu Nikâh Töreni’yle renkli etkinlik ve unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak.

Tarihi Beykoz Çayır Festivali başlıyor

01 Ağustos 2018 15:46


2 Ağustos 2018 Perşembe akşamı Beykoz Sivaslılar Sosyal Derneği ve Beykoz Erzurumlular Derneği geceleriyle başlayacak Tarihi Beykoz Çayır Festivali’ne 19 yöre derneği iştirak edecek. Yöre derneklerinin halk dansları gösterileri, özgün el sanatları, gelenek ve görenekleri ve kültürlerinin sergileneceği gecelerde, her akşam özgün sanatçılar da konser verecek.


750 çocuğun sünnet olacağı, 19 çiftin ise çeyiz eşyaları hediye edilerek nikahlarının kıyılacağı festivalin bu özel günlerinde ise Fettah Can ve Rafet El Roman konserleri yer alacak.



“Tarihi Çayır Festivali’ne tüm ilçe sakinlerimizi bekliyoruz”


Başkan Yücel Çelikbilek, “Anadolu’nun zengin kültüründen, insanının sıcaklığından her köşesinde izler barındıran güzel ilçemiz Beykoz, bu yıl da Tarihi Beykoz Çayır Festivali’nde yöre derneklerinin katılımıyla kültür şölenine sahne olacak. Yöre derneklerinin katkılarıyla kardeşlik, birlik ve beraberlik anlarının yaşanacağı, konserlerin ve renkli etkinliklerin yer alacağı festivalimize tüm ilçe sakinlerimizin katılımından mutluluk duyarız” dedi.




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