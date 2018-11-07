Tarihi Eyüpsultan Karakolu, restore edilerek hizmete açılacak

Eyüpsultan'da ayakta durmaya çalışan ve tarih kokan yapılardan biri olan “Tarihi Eyüpsultan Karakolu” EyüpSultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM) Projesi kapsamında restore ediliyor.Bu tarihi yapı tamamlandığından aslına uygun bir fonksiyona kavuşturulacak.

Osmanlı Devleti'nde karakollar Padişah II. Mahmud döneminde yapılmaya başlandı. Yüzlerce tarihi karakol içerisinde bugün sadece çok azı ayakta kalabildi.

Hiç şüphesiz İstanbul'daki tarihi yapılar arasında karakollar önemli bir yer tutuyor. Padişah II. Mahmud döneminde yapılmaya başlanan yaklaşık 250 karakoldan günümüze çok azı ayakta kalabildi. İşte ayakta kalan bu karakollardan bir tanesi de Tarihi Eyüpsultan Karakolu...

Eyüpsultan'ın kutsal ziyaret mekanı niteliği taşıması; çeşitli törenlere ev sahipliği yapmasını ve yoğun üretim faaliyetlerinin olmasını sağlamıştır. Eyüpsultan tarih boyunca sosyal, kültürel ve ticari anlamda canlı bir semt olagelmiştir. Bu nedenle asayiş ve meydan yönetimi her zaman önemli olmuştur ve karakollar inşaa ettirilmiştir.

Tanzimattan önce İstanbul'un dört idari bölgesinden biri olan Eyüp Kadılığı'nda asayiş ve kolluk işlerine Yeniçeri Ocağına bağlı Yeniçeri Kullukları (Otakçılar'da ve Merkez'de olmak üzere iki adet) ve Bostancı Ocağı kışlasında ikamet eden Bostancıbaşılar bakmışlardır.

Evliya Çelebi'ye göre İstanbul'daki 87 tane yeniçeri kulluğundan biri de “Eyüp Kapısı” idi. Seyahatname'de Eyüpsultan'da bir “mahbushane” olduğuna da değinilmiştir.

Çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Eyüpsultan tarihi yapılarıyla bir kültür vahasıdır.

Eyüpsultan'da ayakta durmaya çalışan ve tarih kokan yapılardan biri olan “Tarihi Eyüpsultan Karakolu” Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a onlarca ödül kazandıran ESTAM Projesi kapsamında restore ediliyor.

Aslına uygun fonksiyona kavuşturulacak

Bu tarihi yapı tamamlandığında aslına uygun bir fonksiyona kavuşturulacak. Özellikle Eyüpsultan Tarihi Merkez Alan'ın (ESTAM) yönetimini sağlayan ve hizmet sunan kamu kuruluşlarının görevlilerinin içinde bulunduğu bir komuta kontrol merkezi olacak. Akıllı şehir teknolojisinin kullanılacağı bu merkezde koordinasyon ve iletişim buradan sağlanacak.

Bu projeler bittiğinde ise Osmanlı'daki gibi Eyüpsultan'ın ışığı yeniden parlayacak ve medeniyetimize, kültürümüze ilham kaynağı olmaya devam edecek.