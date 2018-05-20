Tarihi Fındıkzade Çukurbostan’da iftar coşkusu

Binlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açarken, Ramazan’ın sevincini birlikte yaşadı.

Fatih Belediyesi, Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nda kurduğu iftar sofrasında 6 bin Fatihliyi buluşturdu. 25 bin metrekare alanda kurulan iftar sofralarında Fatihliler kuş ve su sesleri eşliğinde oruçlarını açtı.Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar öncesi vatandaşları selamlayan Başkan Suver, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra dualarla oruçlar açıldı.

Ramazan ayında ilçede 30 farklı noktada iftar sofraları kurulduğunu belirten Başkan Hasan Suver, sokak iftarlarının komşuluk ilişkilerini pekiştirdiğini ifade etti. Suver, "Ramazan iklimine girmiş bulunmaktayız. Ramazan birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi, barış, hoşgörü. Medeniyetimizdeki bütün değerleri içeren çok önemli bir aydır. Bu ayda insanlarımızla birlikte bu ulvi havayı idrak ediyoruz. Mutluyuz, mesuduz. Fatih’in 30 ayrı noktasında bu akşam gördüğünüz manzara tekrarlanıyor. Fatihliler komşuluk ilişkilerini burada pekiştiriyor. Muntazam bir bütünleşme meydana geliyor. Bizler de bu manevi havayı teneffüs etmek için vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Herkesin orucunu Cenab-ı Hak kabul etsin" dedi.