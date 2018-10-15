Tarihi hamam sanat merkezi oldu

Tarihi Osmanlı hamamı sıradan bir sergi salonu değil, yeni nesil bir sanat merkezi olarak hizmet verecek.

17. yüzyılda inşa edilen ve Kuruçeşme'nin kömür deposu olarak kullanılan Kuruçeşme Hamamı, onarım süreci geçirerek çok amaçlı bir sanat merkezine dönüştürüldü. Zamanında, kömür depolarında çalışanların temizlenmesi, dinlenmesi ve sosyalleşmesi amacıyla inşa edilen 300 yıllık hamam, 'Hamam Arts Hub (HAH)' adıyla sanatın ve sanatseverlerin hizmetine girdi. Mimari tarzı ve ilginç atmosferiyle benzerlerinin arasından sıyrılan mekan sadece bir sanat galerisi olarak değil, sanatı merkezine alan çok amaçlı bir mecra olarak da dikkat çekiyor.

Klasik sanatlardan, çağdaş ve dijital sanata kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek olan sanat merkezi, aynı zamanda genç sanatçılara birlikte çalışma ve üretme imkanı da sunacak. Girişimcilik ve kreatif üretim için yeterli altyapıyı sağlayacak olan sanat merkezinde, koleksiyonerlerin eser seçebilmelerinin yanında sanat eğitimleri verilecek ve tüm Türkiye'yi kapsayan yarışmalar da düzenlenecek. Mekanda tasarım dükkanları da yer alırken, mekanın içinde bulunan Artcafe sanatseverlerinin buluşma ve sosyalleşme noktası olacak.

“Yeni Nesil Sanat Çekim Merkezi”

Mekanın sanat camiasına kazandırılmasında Ersin Pamuksüzer'in imzası bulunuyor. Hamamın renovasyonu ile İstanbul'a yeni bir sanat merkezi kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Pamuksüzer, ”Burayı yeni nesil sanat çekim merkezi olarak nitelendiriyoruz. Buranın mekansal fonksiyonu sergi, ancak sanatçıların kreatif işler ürettiği bir ortamda sağlayacağız” dedi.

"Sıradan bir sergi salonu değil"

Mekanın sıradan bir sergi salonu olmayacağını belirten Pamuksüzer, ‘'Burasının birinci fonksiyonu klasik sanat sergilenmesi, ikinci fonksiyonu dijital sanat sergilenmesi, üçüncü fonksiyonu çalışma mekanlarının sağlanması ve dördüncü fonksiyonu kreatif üretim ilgili sohbetler ile davetlerin düzenlenmesi. Bir çeşit buluşma yeri demek çok daha doğru olur. Asıl amacımız klasik kalıplaşmış sanat kavramını yeni nesil kavramına geçirip, kalabalıklara ulaşmak. Ve aynı zamanda uluslararası boyutta bir e-ticaret merkezi haline gelmek. Buradaki hedefimiz Afrikalı sanatçıdan, Çinli sanatçıya kadar hepsinin olduğu bir dünya oluşturmanın yolunu açmak. Yani insanların birbiri ile sohbet ettiği, birbiriyle fikir alışverişinde bulunduğu bir dünya oluşumunu sağlamak. Dünyaya baktığımızda bu tarzdaki bir oluşumun ilklerden olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

”Burayı bir pazar yeri olarak nitelemek de yanlış olmaz''

Hamam Arts Hub'ın sanatçının sanat tüketicisi ile alışverişte bulunduğu bir platform olacağına da dikkat çeken Ersin Pamuksüzer sözlerine şöyle devam etti: ”Burayı bir pazar yeri olarak nitelemek de yanlış olmaz. Diğer taraftan buranın sosyal girişimcilik adına bir yanı da var. Ekonominin yanında sosyal girişimcilik dediğimiz eko sistemi büyütme, çağdaşlaştırma, geleceğe taşıma gayretlerimiz de olacak. Burayı bir start up gibi yönetiyoruz”