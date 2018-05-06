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06 Mayıs 2018 16:02

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına Şanlıurfa Belediye Başkanı Çiftçi seçildi

İstanbul’da gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı seçimlerinde tek aday gösterilen Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi başkan seçildi.

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına Şanlıurfa Belediye Başkanı Çiftçi seçildi

06 Mayıs 2018 16:02


2000 yılında kurulan ve toplamda 445 üyesi olan Tarihi Kentler Birliğinin başkanı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’dan boşalan görev için seçim gerçekleştirildi. İstanbul’da gerçekleştirilen seçime birliğin üyeleri katıldı. Gizli oy usulü ile gerçekleştirilen seçimde birlik başkanlığı için tek aday gösterilen Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, oy birliğiyle başkan seçildi. Başkan seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Çiftçi, “Çok önemli ve geleneksel bir görevi de tevdi ettiğinizi biliyorum. Hocam gerekenleri söyledi, ben de altını imzalıyorum. Tabii ki öncelikle Tarihi Belediyeler Birliği Başkanlığımızı yapan, 2000 yılında kuran Erdoğan başkanımızla başlayan bu yolculukta gerek görev alan, gerekse kentlerimizi hem bu birliği kurumsallaştıran ve şu an Çevre ve Şehircilik Bakanı olan çok değerli Mehmet Özhaseki başkanımıza, aynı şekilde tarih ve kültürü kentlerimizde yaşatan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bilgi birikimleriyle aramızda bulunan, yaşatılması ve geleceğimize miras olarak taşınmasına vesilen olan başkanlarımıza teşekkür ederek, onların gösterdiği hedefler doğrultusunda hep birlikte gideceğimizi söylüyorum” dedi.




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