Tarihi Kırkpınar’da 656. randevu başlıyor

’sı düzenlenecek olan Tarihi Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri 14 Temmuz Cuma günü başlıyor. 16 Temmuz Pazar günü de 2017 yılının Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı’nın belirleneceği final güreşi yapılacak.

656. Tarihi Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14-16 Temmuz tarihinde yapılacak. Geçen yıl bin 969 pehlivanın katıldığı Kırkpınar’a bu yıl yaklaşık 2 binin üzerinde pehlivanın Er Meydanı’na çıkması bekleniyor. Ayrıca Kırkpınar’da geçen yıl Başpehlivan güreşlerinde 56 olan güreşçi sayısı bu yıl 62’ye çıktı.

Altın kemer yılı değil

Kurallar gereği altın kemerin ebedi sahibi olunması için bir başpehlivanın üst üste üç kez ‘Kırkpınar Başpehlivanı’ unvanını alarak altın kemeri takması gerekiyor. Geçen yıl başpehlivan olan Ordulu Recep Kara, altın kemere rakiplerine göre en yakın aday. Kara’nın altın kemerin ebedi sahibi olabilmesi için serisini bu yıl da Başpehlivan olarak sürdürmesi gerekiyor.

Kara, unvanını koruma mücadelesi verecek

Bu yıl Kırkpınar’da geçen yılın Başpehlivanı Recep Kara başta olmak üzere Orhan Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu gibi iddialı isimler mücadele edecek.

Başkan Aydın: “Bu yıl Kırkpınar çekişmeli olacak”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar’ın yağlı güreş turnuvalarının zirvesi olduğunu belirterek, “Bu yıl Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz çok heyecanlı ve çekişmeli olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecan dolu güreşlerimize izlemeye davet ediyorum. Turnuvaya katılacak tüm güreşçilerimize de başarılar diliyorum” dedi.

“15 Temmuz’da büyük bir badire atlattık”

Bu yılki güreşlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne de denk geldiğini hatırlatan Başkan Aydın, “Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da ülke olarak büyük bir badire atlattık. Çok şehit verdik çok canımız yandı. Ancak Allah’ın izni ile bu musibetten de zaferle ayrılmayı bildik. Ben 15 Temmuz’da şehit düşen kardeşlerime Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” şeklinde ifade etti.

Kırkpınar efsanesi nedir?

Tarihi kaynaklara göre, Rumeli’nin fethini gerçekleştirecek akıncı birliklerinin öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı asker, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşurlar.

Yine bir mola sırasında Edirne yakınlarındaki Ahıköy’de Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmelerine rağmen yenişemez ve ısrarla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir. Akıncılar iki kardeşi bir söğüt ağacının altına gömerek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra Kırkpınar olarak anılmaya başlar.