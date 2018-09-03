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03 Eylül 2018 10:22

Tarihi konut kampanyasına destek sürüyor

Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuna duyurulan konut kampanyasına gayrimenkul firmalarından gelen destekler sürüyor.

Tarihi konut kampanyasına destek sürüyor

03 Eylül 2018 10:22

Bu kapsamda DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, bu tarihi kampanyanın sadece gayrimenkul sektörüne değil, faydalanan herkese ve ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacağını belirterek üç proje ile yer alacaklarını söyledi.



DKY; Lokum Evler, DKY On Kağıthane ve DKY Sahil projeleriyle ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ sloganıyla hayata geçirilen konut kampanyasına destek verecek. Kentsel dönüşümün önde gelen firmalarından DKY, üç projesi ile dahil olduğu kampanyada yüzde 10 indirim ve yüzde 10 peşinat ile bankasız, kefilsiz, 120 ay vade, 0,98 faiz oranıyla fırsatlar sunacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlayan kampanyaya dahil olacaklarını açıklayan DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, bu tarihi kampanyanın sadece gayrimenkul sektörüne değil, faydalanan herkese ve ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacağını belirtti.



“Verdiğimiz destek, ülkemizin geleceğine olan güvenimizin göstergesi ve küresel bazda mücadelemizdir”


Ali Dumankaya; “Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik konjonktüre karşı gayrimenkul sektörü olarak verdiğimiz destek, ülkemizin geleceğine olan güvenimizin göstergesi ve küresel bazda mücadelemizdir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan kampanyaya DKY olarak, ikisi kentsel dönüşüm projesi olmak üzere üç projemizle biz de katıldık. Artan inşaat maliyetlerine rağmen taşın altına elimizi koyarak finans maliyetlerinin önemli bir kısmını üstleniyoruz. İki ay sürecek kampanyanın, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomiye ciddi bir katma değer sağlayarak kaldıraç olmasını beklemekteyiz” dedi.




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