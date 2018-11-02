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Tarihi mesire alanlarını gezdiler

Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan "İstanbul Dersleri" programında Esenlerlilere, Göksu Deresi Mesire Alanı ve Küçüksu Kasrı’nı gezdirerek bilgi verdi.

Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan "İstanbul Dersleri" programında Esenlerlilere, Göksu Deresi Mesire Alanı ve Küçüksu Kasrı'nı gezdirerek bilgi verdi.


Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "İstanbul Dersleri"nde Esenlerli kadınlar, Kültür Tarihçisi Süleyman Zeki Bağlan eşliğinde Göksu Deresi ve Küçüksu Kasrı'nı ziyaret ettiler. "İstanbul Dersleri" öğrencileri mesire alanlarını gezerek, burada yer alan Küçüksu Kasrı'nı inceleme fırsatı buldu.


Bir zamanların en gözde mesire alanlarından birisi olan Göksu Deresi'nin yakın geçmişte kirliliğe maruz kaldığını ve ıslah edildikten sonra günümüzdeki haline ulaştığını söyleyen Bağlan, "Bundan üç yüz yıl evvel eski halkın en çok gezdiği yerlerdi. Burada eskiden yalılar ve köşkler, eski resimlerden gördüğümüz kadarıyla ahşap köprüler vardı " ifadelerine yer verdi.


Osmanlı döneminin gözde mesire alanlarından, yakın tarihe kadar da ilçenin renkli sosyal alanlarından biri olan Tarihi Küçüksu Mesire Alanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla geçmişteki canlı günlerine yeniden kavuştuğunu belirten Bağlan, burada bulunan Küçüksu Kasrı'yla ilgili bilgiler verdi. Küçüksu ile Göksu Deresi'nin arasındaki alanda bulunan Küçüksu Kasrı'nın 1865 yılında Sultan Abdülmecid Han zamanında yapıldığına değinen Bağlan, "Bu tür yapılara biniş kasrı denilir, yani padişah etrafı gezip dolaşarak yorulduğu zaman gelip burada kalır. Yazlık bir yer olduğu için içerisinde ocak veya ısıtma tesisatı yok. Mimari olarak baktığınızda Osmanlı eserlerinden farklı olarak Rokoko mimari üslubunda yapılmış bir yapı" diye konuştu.

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