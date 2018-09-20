Tarihi Mısır Çarşısı'nda 13 bin vatandaşa aşure ikramı

Tarihi Mısır Çarşısı'nda 13 bin vatandaşa aşure ikram edildi. Vatandaşlar aşure alabilmek için dakikalar öncesinden uzun kuyruklar oluştururken turistler de aşureye yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Belediyesi ve Malatya Pazarı işbirliğinde Muharrem ayı dolayısıyla tarihi Mısır Çarşısı'nda bu yıl 22.'si düzenlenen etkinlikle binlerce vatandaşa aşure dağıtıldı. Etkinlik duaların okunmasıyla başlarken kazanların başına geçen ustalar, uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara aşure ikramında bulundu. 13 bin kişilik aşurenin dağıtıldığı etkinliğe turistler de ilgi gösterdi. Kazanlardaki aşurenin üzerine narlardan yapılan Türk bayrağı ise vatandaşların beğenisini kazandı. Bazı vatandaşlar ise uzun kuyruklara rağmen yeniden aşure yiyebilmek için bir kez daha sıraya girdi.

“Süt katsınlar hem beyazlatır hem lezzet verir”

Aşurenin püf noktaları hakkında vatandaşlara önerilerde bulunan usta Süleyman Kazar, “Geleneksel aşure günümüzde 100 kilogram nohut, fasulye, buğday, kayısı, üzüm meyve kurusu gibi birçok ürün kullandık. Sabahtan başladık izdiham devam ediyor. Kadınlara tavsiyem süt katsınlar hem beyazlatır hem lezzet verir” diye konuştu.

“Türkiye'nin en güzel geleneği”

Mısır Çarşısı'na alışveriş için geldiğini aşureyi görünce hemen sıraya girdiğini belirten bir vatandaş, “Aşureyi her zaman çok severim, çocukluğumdan kalma Türkiye'nin en güzel geleneği, tadı muhteşem. Hem karışım hem paylaşımdır aşure, evde bunun kokusunun çıkması gerekiyor” dedi.

“Bizim için çok değerli bir gün”

Aşurenin paylaşmanın da simgesi olduğunu ifade eden İranlı bir vatandaş, “Biz İran'dan geldik, bizim için çok değerli bir gün çok güzel tadı güzel” ifadelerini kullandı.