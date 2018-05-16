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16 Mayıs 2018 10:11

Tarihi Mısır Çarşısı’nın sembolü ’vav’ havadan görüntülendi

1940 yılında tarihi Mısır Çarşısı’nda çıkan yangında yok olan çifte ’vav’ sembolü, çarşıda yapılan son restorasyonda yeniden tasarlanarak yerine konuldu.

Tarihi Mısır Çarşısı’nın sembolü ’vav’ havadan görüntülendi

16 Mayıs 2018 10:11

Tarihi çarşının sembolü çifte ’vav’ havadan görüntülendi.


İstanbul’un önemli turistik mekanlarından tarihi Mısır Çarşısı, restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir törenle yeniden hizmete açılmıştı.


Tarihi çarşının Balık Pazarı kapısının iç kemer üstünde bulunan çift şekilde yazılmış Arapça "vav" harfi, 1940 yılında çıkan yangında yok olmuştu. Yangından sonra yapılan restorasyonlarda unutulan sembol, son restorasyonla yeniden tasarlandı. Karşılıklı duran iki dervişi simgelediği belirtilen Arapça "vav" harflerinin bulunduğu levha, aslına uygun şekilde yapılarak daha önceki yerine konuldu.


Sembolde vav harflerinin arasında bir "Maşallah" yazısı bulunurken, alt kısmında ise bir ayet yer alıyor. Çifte vav sembolünün altında bulunan Hicri 1189, 1775-76 tarihlerinin ise, sembolün çarşıya yapıldığı yol olarak düşünülüyor.


Mısır Çarşısı’nın sembolü çifte "vav" havadan görüntülendi.




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