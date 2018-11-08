Tarihi Rayet Keşan Kalfa Çeşmesi'ne restorasyon

Eyüpsultan Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün uzman ekipleri tarafından Eyüpsultan'da bulunan Osmanlı Devletinden kalma tarihi yedi çeşmenin restorasyon çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Eyüpsultan Belediyesi, İdris-i Bitlisi tepesinde bulunan Rayet Keşan Kalfa Çeşmesini de restore edecek.

Plan ve Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından Rayet Keşan Kalfa Çeşmesi projesi uygulamaya geçirilecek ve hemen ardından restore çalışmaları gerçekleşecek. İSKİ ekipleri ise çeşmenin alt yapı çalışmalarını tamamladı, tarihi çeşmenin bakım ve onarımını tamamlayarak su bağlantısını yaptı.

Ali İhsan Gülcü'den teşekkür

Eyüpsultan'a gönül vermiş yazar ve fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Gülcü Eyüpsultan ilçesinin tarihi yapılar bakımından çok zengin olduğunu ve kültürümüz açısından çok önemli bir değer taşıdığını dile getirirken şu ifadelere yer verdi:

“Bu çeşme İdris-i Bitlisi'nin eşi Zeynep hanım tarafından yapılmıştır. Daha sonra yıkılınca Padişah Abdülaziz'in cariyeleriden Rayet Keşan Kalfa tarafından tekrar yapıldı. Eyüpsultan'da yüzlerce tarihi çeşme var. Bunların bir çoğu tamamen yıkılmış olup fotoğraflarından tespit edilerek yeniden yapıldı. Restorasyonlarla yıpranmış ve yıkılmak üzere olan çeşmeler elden geçirilerek ihya edildi. Evlere suyun girmesi ile çeşme kültürü ortadan kalktı. Çeşmelerimize maalesef sahip çıkamıyoruz. Artık bu tarihi çeşmeler şu anda ihtiyaç merkezleri değil kültürel objeler haline geldi. Eyüpsultan Belediyesinin onları yeniden yaşatma çabasına karşı halkın bu değerlere sahip çıkması ve onları koruyup yaşatması gerekir. Başkan Remzi Aydın'a bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Çeşme üzerine yerleştirilen bir kitabede şöyle yazıyor:

“Rayet Keşan Kalfa Çeşmesi 16'ıncı yüzyılda İdris-i Bitlisi'nin yaptırdığı bu çeşme 1855'de Rayet Keşan Kalfa tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.