Tarihi ‘Tulumbacılar'dan Sultanahmet Meydanı'nda gösteri

kuruluş yıl dönümü nedeniyle ‘Tulumbacılar' Sultanahmet Meydanı'nda gösteri yaparak temsili bir yangına müdahale etti.

Dünyanın en eski itfaiyecilerinden sayılan tarihi tulumbacılar, Sultanahmet Meydan'ında İtfaiye Teşkilatı'nın 304. Yıl dönümü olması nedeniyle gösteri gerçekleştirdi. Programa itfaiye teşkilatı mensupları, vatandaşlar ve turistler katıldı. Temsili bir yangına müdahale edilen programda Tarihi Tulumbacılara ilgi yoğun oldu. Özellikle turistler, tulumbacılarla fotoğraf çekinmek için sıraya girdi.

“Amacımız, İstanbul halkını yangınlara karşı ne tür tedbir almaları konusunda bilgilendirmek”

Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Hasan Karakaş, “İstanbul itfaiyesi bugün 304'üncü yılını kutladı. Buradaki programın amacı da hem İstanbul halkını yangınlara karşı bilinçlendirmek hem de geçmişten gelen 304 yıllık birikimimizi de halkımızla paylaşmak. Burada amaç 304 yılık geçmişi olan bir itfaiye teşkilatının İstanbul halkını yangınlara karşı ne tür tedbir almaları konusunda bilgilendirmek” diye konuştu.

“Tulumbacıların olay yerine giderken birbiriyle kavga ettikleri olmuş”

Etkinlikte ‘Sandık Reisi' olarak gören yapan Fatih Bölgesi Ekip Amiri Hakan Karahan, “Bundan tam 304 yıl önce bu tulumbacılar bu ekiple bu sandıkla göreve gidiyorlardı. O dönem ki tulumbacılar, mahalle tulumbacılarından oluşuyordu. O dönemin devlet memuru arkadaşımız, yangın kulelerinden aldığı yangın ihbarını adres vererek mahalle tulumbacıları ve bekçilerine sesini duyurmaktı amacı. O dönem duyan tulumbacılar sandığını kaldırır, olay yerine hareket ederdi. Diğer mahalle tulumbacılarının da haberi olurdu. Zaman zaman tulumbacıların olay yerine giderken birbiriyle kavga ettikleri olmuş. Ölümlü olaylarında tarihe not düştüğü görülmüştür” dedi.