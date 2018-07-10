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10 Temmuz 2018 14:25

“Tarım ve gıdada akıllı yatırımlar hızla büyüyor”

Dijital tarım ürünleri ile tarımdan düşük maliyetle daha fazla verim alınabilecek çözümler geliştiriliyor.

“Tarım ve gıdada akıllı yatırımlar hızla büyüyor”

10 Temmuz 2018 14:25

Bu bağlamda açıklamada yapan Mustafa Tamer “Tarım ve gıda alanında yapılan akıllı yatırımlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de inanılmaz bir hızla büyüyor. Tarım sektörü Türkiye’de 2017 yılında yüzde 4,7’lik bir büyüme sağladı” dedi.



Dijital tarım ürünleri ile tarımdan düşük maliyetle daha fazla verim alınabilecek çözümler geliştiren TreeT’in Genel Müdürü Mustafa Tamer, tarım ve gıda alanında yapılan akıllı yatırımların, dünyayla parallel bir şekilde Türkiye’de de hızla büyüdüğünü söyledi.



“Tarımdaki yatırım her zaman geri dönüş sağlar”


Tarım sektörünün Türkiye’de 2017 yılında yüzde 4,7’lik bir büyüme sağladığını ve bunun da Türkiye’de, bu alanda yapılacak yatırımın her zaman geri dönüş sağlayacağı anlamına geldiğini belirtti. Bu alanda yapılacak iyi tarım uygulaması ve teknolojinin doğru kullanılmasın asıl fark oluşturacak unsur olduğuna dikkat çeken Tamer, “TreeT yatırımını uzun süredir gerçekleştirmeyi bekliyorduk, doğru zaman ve ortamın doğduğuna inanıyoruz. Türkiye’de her biri kendi alanında çok güçlü iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Günümüzde, tarım ve teknolojilerine yatırım yapmak, geri dönüşünün çok hızlı olması nedeniyle ve daha da önemlisi ülkemizin kalkınması için oldukça önemli. TreeT, konvansiyonel tarımdan elde edeceği gelirle, olabildiğince risksiz bir iş modeli sağlarken, teknolojiyi kullanarak yatırımın geri dönüşlerinde üssel artışları yakalamayı hedefliyor’’ dedi.




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