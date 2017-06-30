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30 Haziran 2017 15:42

Tarkan 1 haftada 7 milyon kez dinlendi

Megastar Tarkan’ın yeni albümü ’10’u, dijital müzik platformu fizy’den dinlendi.

Tarkan 1 haftada 7 milyon kez dinlendi

30 Haziran 2017 15:42

22 Haziran’da ücretsiz çevrimiçi platformda yayınlanan Tarkan’ın yeni şarkıları, ilk 24 saatte 818 bin, 1 haftada 7 milyon dinlenme rakamına ulaştı.


Dünya, Türkiye’nin Megastarı Tarkan’ın yeni albümü ’10’u, Türkiye’nin en popüler dijital müzik platformu fizy’den dinledi. Yapılan açıklamada, 22 Haziran’dan itibaren ücretsiz olarak çevrimiçi dinlemeye açılan Tarkan’ın yeni albümündeki şarkılar, ilk 24 saatte 818 bin kez tıklandı. Platformdan, Tarkan’ın ’10’ albümündeki tüm şarkılar ilk hafta 7 milyon kez dinlenme rakamına ulaştığı belirtilirken, aboneler 6 gün içinde toplam 22.6 milyon dakika, Tarkan’ın ’10’ albümündeki şarkıları dinlediği kaydedildi.


Albüm dinlemeye açıldığı gün, 14 şarkının tümü fizy top 100 listesindeki ilk 20 içerisinde yer aldığı bildirildi. Dijital platformlar üzerinden ilk kez fizy’de 20 sevenlerine ulaşan Tarkan’ın yeni klibi ’Yolla’ ise toplam 696 bin kez izlendi. Ayrıca ’Yolla’ platformda en çok izlenen klip unvanına sahip oldu.



Türkiye’de en çok İstanbul’da dinlendi


Dünya listelerini de sallayan Tarkan’ın yeni şarkılarının Türkiye’de en çok dinlendiği il İstanbul olarak yer aldı. Albüm daha sonra sırasıyla en çok Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep ve Mersin’de dinlendi.


Dinlenme oranına göre ’10’ albümündeki şarkıların sıralaması şöyle;


Yolla


Beni Çok Sev


Çay Simit


Ben Senin


Çok Ağladım


Her Şey Fani


Kedi Gibi


Hodri Meydan


Biz Çocukken


Bal Küpü


Sevdam Tek Nefes


Acımasız


O Sevişmeler


Affedin Bizi Çocuklar




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