Tarkan fizy’de rekor kırdı

Tarkan’ın yeni albümünden 1 haftada 200 bin şarkı indirildi.

Megastar Tarkan’ın piyasaya sürdüğü yeni pop albümü ‘10’, müzik platformu fizy’de rekor indirme rakamına ulaştı. Turkcell açıklamasına göre, dijital müzik platformları arasında önce fizy’de yerini alan albümden, 24 saatte toplam 50 bin, 1 haftada 200 bin şarkı indirildi. Ayrıca fizy’nin de mobil cihazlara indirilen uygulamalar sıralamasında da birinciliğe yerleştiği bildirildi.

fizy’de bir gün içinde en çok dinlenen ve izlenen albüm listesinde 1 numaraya oturan ‘10’un en çok dinlenen şarkısı ise ‘Yolla’ oldu. Tarkan’ın en iyi videoları listesi de kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Tarkan’ın Yolla şarkısına çektiği ve dijital platformlar arasında ilk kez fizy’de yayınlanan klibi de en çok izlenen videolar içinde zirvede yer alırken, sadece 2 gün içinde 378 bin kez izlendi.