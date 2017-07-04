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04 Temmuz 2017 16:41

Tarkan konserlerine canlı bağlantı

fizy, Tarkan’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki konserine canlı yayın yapılacağını açıkladı.

Tarkan konserlerine canlı bağlantı

04 Temmuz 2017 16:41


Yeni albümüyle adından söz ettiren Tarkan’ın konserinin bir kısmı canlı yayınlanacak. Turkcell’in müzik platformu fizy ile yapılan işbirliğiyle Tarkan’ın sahne performansı Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenleriyle paylaşılacak. Turkcell açıklamasına göre 4-5-8-9 Temmuz tarihlerinde saat 21.00 itibarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak Tarkan’ın,konserlerinde seslendirdiği ilk 3 şarkı fizy üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Konserlerin tamamlanmasının ardından konser kaydını fizy’den izlemek mümkün olacak.




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