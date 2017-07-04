Tarkan konserlerine canlı bağlantı

Yeni albümüyle adından söz ettiren Tarkan’ın konserinin bir kısmı canlı yayınlanacak. Turkcell’in müzik platformu fizy ile yapılan işbirliğiyle Tarkan’ın sahne performansı Türkiye’nin dört bir yanındaki sevenleriyle paylaşılacak. Turkcell açıklamasına göre 4-5-8-9 Temmuz tarihlerinde saat 21.00 itibarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak Tarkan’ın,konserlerinde seslendirdiği ilk 3 şarkı fizy üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Konserlerin tamamlanmasının ardından konser kaydını fizy’den izlemek mümkün olacak.