Tarkan’ın yeni albümü ‘10’ fizy’de

Turkcell’in dijital müzik platformu fizy ve Türkiye’nin Megastar’ı Tarkan güçlerini birleştirdi. Turkcell açıklamasına göre, Tarkan’ın uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşan yeni pop albümü ‘10’, müzik marketlerle birlikte fizy’de yerini aldı.

Tarkan fizy Konserleri Açıkhava’da

Açıklamaya göre Tarkan ve Turkcell işbirliği, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi konserlerinde de devam edecek. Megastar, yeni albümünden şarkılarını ilk defa 1-2-4-5-8 Temmuz tarihlerinde, Harbiye Açıkhava’da gerçekleşecek ‘Tarkan fizy Konserleri’nde seslendirecek.