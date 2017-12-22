Tasarım öğrencisinin disleksi çalışması büyük beğeni topladı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Yeni Mezunlar" sergisinde sanatseverlerle buluşan çalışmayı inceleyerek bilgi aldı.

Genellikle zihinsel bir hastalık olarak bilinen disleksi aslında bir hastalık değil, okuma-yazma ve akıl yürütme gibi çeşitli alanlarda kendini gösteren bir öğrenim güçlüğüdür. Dumlupınar Üniversitesi Tasarım Bölümü öğrencisi Melike Büyükçolpan, disleksi hakkında yanlış bilinen bu olguyu düzeltmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Disleksili olan Leonardo Da Vinci ve Albert Einstein’ın hayat hikayelerine yer verilerek hazırlanan çalışma, Galata Rum Okulunda açılan "Yeni Mezunlar" sergisinde sanatseverlerle buluştu. Sergiyi ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da Melike Büyükçolpan’ın çalışmasını inceleyerek bilgi aldı.

“Bu şekilde anlatmanın insanlar üzerinde daha etkili olacağını düşündüm”

Çalışmayı bitirme tezi olarak hazırladığını belirten Melike Büyükçolpan, "Disleksiyi öğrenim güçlüğü olarak adlandırabiliriz. Beyinin diğer insanlara göre daha farklı çalışmasıyla ilgili bir durum. Ben de bu konuda farkındalık oluşturmak için konuyu disleksili mütefekkir ve sanatçılar üzerinden anlatmayı düşündüm. Leonardo Da Vinci ve Albert Einstein’ın yaşadıkları problemler üzerinden anlattım. Bu şekilde anlatmanın insanlar üzerinde daha etkili olacağını düşündüm. Bu çalışmamı yeni mezunlar sergisinde sergileme imkanı buldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

31 üniversiteden 108 sanatçıya ait 116 yapıt aynı sergide

Türkiye’nin dört bir yanından yeni nesil sanatçıların yapıtlarını sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan BASE’nin Galata Rum Okulunda açtığı sergide Batman’dan Afyonkarahisar’a, İstanbul’dan Kahramanmaraş’a kadar 20 şehirde 31 üniversiteden mezun 108 sanatçıya ait 116 yapıt bulunuyor. Baskı, cam, enstalasyon, fotoğraf, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarımı, heykel, resim, seramik, Türk el sanatları ve video gibi farklı kategorilerden işlerin yer aldığı sergi, 24 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.