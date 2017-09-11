Dr. Altıok Öz, Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Fikret Gökhan’ı makamında ağırladı.

Ziyarette, TASİAD Başkanı Fikret Gökhan’a derneğin yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. TASİAD Başkanı Fikret Gökhan, Başkan Altınok Öz’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek Kartal Belediyesinin sivil toplum örgütlerine yönelik desteklerinden çok memnun olduklarını söyledi.

“Güçlü demokrasinin koşulu güçlü sivil toplum örgütleridir”

Dr. Altınok Öz ise Kartal Belediyesinin yerel demokrasinin gelişmesi için sivil toplum örgütlerinin öneminin bilincinde olduğunu kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sivil toplum örgütlerini destekledik; çünkü güçlü demokrasinin koşulu güçlü sivil toplum örgütleridir” ifadelerini kullandı. Başkan Altınok Öz, ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade ederek, Dernek Başkanı Fikret Gökhan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.