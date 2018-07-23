Taşınma işlemleri tek elden yürütülecek

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile 1996 yılından bu yana tüketicilerin yanında olan Tur Assist, konut yardım paketi ‘Pratik Taşın’ı uygulamaya koydu. Yapılan şirket açıklamasına göre uygulama, taşınma öncesinde, esnasında ve sonrasında taşınma işleminin en kolay ve güvenli şekilde gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulabilecek organizasyon ve hizmetleri içinde barındırıyor, tüm süreçlerin tek elden sistematik olarak yürütülmesini sağlıyor. Ürün ile sunulan ev taşıma hizmetleri kapsamında; eşyaların, nakliye esnasında oluşabilecek hasarlara karşı sigortalı bir şekilde demonte edilmesi, paketlenmesi, kutulanması ve taşınılan yeni adreste mobilyaların tekrar monte edilmesi gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Pratik Taşın hizmeti ayrıca, taşınma sonrasında yapılması gerekli olan elektrik, su ve doğal gaz için yeni abonelik ve var olanın iptali veya aboneliğin nakli gibi işlemler için de destek sağlıyor.

Taşınma sonrasında da hizmet

Öte yandan Pratik Taşın ürünü hizmetlerinden olan MiniFIX de, taşınma sürecinde evinizde montaj ve kontrol gerektiren işleri gerçekleştiriyor. ve taşınma telaşınızı hafifletiyor. Elektrik, tesisat, anahtar ve diğer küçük ölçekli montaj, demontaj ve onarım işlerini kapsayan ‘MiniFIX’ paketine sahip olanlar ihtiyaç duydukları anda, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi montajından avize ve aplik montajına, kapı kilit değişiminden elektrik tesisatı kontrolü, priz, floresan lamba değişimi, iç kapı zili ve kapı otomatının tamiratına varıncaya kadar 10 farklı hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor.