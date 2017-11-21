Taşınmaz ticareti taslağına görüşler sunuluyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa göre açıklanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağına sektör temsilcileri tarafından görüşler veriliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özelmacıklı “Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimizi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Perakende ve Elektronik Ticaret Dairesine sunduk. Maddelerdeki gerekli ve gerekçeli hususların dikkate alması durumunda, düzenlemenin sektörümüze faydalı olacağına inanıyoruz. Lakin taslağın bu hali ile geçmesi sektörümüzü daha da baltalayacaktır” dedi.

“Taslak, borçlar kanunu ile çelişiyor”

Taslaktaki maddeler hazırlanırken, sektör temsilcilerinden bilgi alınmadığını dile getiren Özelmacıklı, “Taslakta 6098 sayılı borçlar kanundaki bile birçok madde dikkate alınmamış. Örneğin kanunda sözleşme kurulunca hizmet bedeline hak kazanacağı belirtilmiş iken, taslakta haklı neden olmadan sözleşmeden cayılması durumunda, cayan taraftan sadece hizmet bedelinin yüzde 10’u talep edilebileceği belirtilmiş. Gene kanunda sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması zorunlu iken, taslakta aynı konuda birden fazla emlakçı ile sözleşme yapılabileceği yazıyor. Kanuna göre hizmet bedelinde ücret belirlenebilir, belirlenmemişse tarifeye uyulur denirken, taslakta ise hizmet bedelini toplamda yüzde 3 olarak sınırlandırılıyor. Bu oran mutlaka mevcut hali ile alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olacak şekilde korunmalıdır” diye konuştu.

“Taslaktaki ifadeler eksik ve net değil”

Taslaktaki ifadelerin yetersiz ve net olmadığını da belirten Özelmacıklı, “Örneğin ofis metrekaresi net mi brüt mü belli değil. Yetki belgesi verilme şartında NACE meslek grubu sınıfı belirtilmemiş. Halbuki yetki belgesi sadece gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri kapsamında verilmelidir. Yetki belgesi olmayan kişiler ilan girememeli, ilan girişlerinde malik kontrolü sağlanabilmelidir. Hizmet bedeli sadece alım-satım ve kiralamada belirtilmiş hatta KDV’ye yer verilmemiş. Halbuki sektörümüzde devir, kat karşılığı, kentsel dönüşüm, kira takip ve mülk yönetimi gibi birçok hizmet bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“Emlakçıların yetkileri genişletilmeli”

Tasarının taşınmaz ticareti sırasında emlakçı ile çalışmayı zorunlu hale getirilmesini de arzu ettiklerini dile getiren Özelmacıklı, “Taslakta ipotek ve haciz bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi isteniyor. O zaman emlakçılara yetki belgeleri ile taşınmaz kayıtları görüntüleme hakkı verilmeli. Ayrıca kullandığımız birçok sözleşmenin taslakta adı bile geçmiyor. Yüz milyarlarca dolarlık bir piyasada rol alan biz emlakçıların, daha net ve geniş yetkilerle donatılmaları gerekir. Ayrıca odalara da denetim ve kontrol yetkisi verilmelidir. Sektör bir başıboşluğa terk edilemez” dedi.

“Mevcut emlakçılar düzenlemede ayrılmalı”

Altın Emlak Yönetim Kurulu Başkanı, taşınmaz ticareti ile iştigal edilebilecek kişiler için de mesleki yeterlilik belgesi şartı getirilmeye çalışıldığını belirterek “Mevcut durumda emlak faaliyetini yapan, vergi mükellefi olan, oda kaydı bulunan kişilerde mesleki yeterlilik belgesi veya emlak yönetimi ön lisans diploma şartı aranmamalıdır. Mesleki Yeterlilik Kurumunda henüz mesleğimiz için bir şart belirlenmemiş iken bu durum taslakta yer almış. MEB onaylı emlakçılık belgesi olup, mevcut durumda faaliyetini zaten yasal olarak yapanların müktesep hakkı devam etmelidir” şeklinde konuştu.