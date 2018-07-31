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31 Temmuz 2018 16:14

Taşkent Valisi ArtıkHocayev’den Türk İş adamlarına çağrı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in şehir valisi (hokim) Cihangir ArtıkHocayev, İhlas Holding’i ziyaret etti.

Taşkent Valisi ArtıkHocayev’den Türk İş adamlarına çağrı

31 Temmuz 2018 16:14

ArtıkHocayev, “Ben Türk iş adamlarına söylüyorum Özbekistan’a girmeniz lazım, yoksa Koreliler giriyor. Benim Türklere her zaman kapım açık” dedi.


İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Zeki Celep ile Yenibosna’da bulunan İhlas Holding binasında görüşen Özbekistan başkenti Taşkent’in şehir valisi (hokim) Cihangir ArtıkHocayev, Türk Özbek ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede İhlas Holding’in şirketleri ve yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verildi. İhlas Holding’e gerçekleştirdiği ziyarette, TGRT Haber’i de gezen ArtıkHocayev ve beraberindeki heyet, rejide yapılan yayın hakkında TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki’den bilgi aldı. Ardından İhlas Haber Ajansı’na da ziyarette bulunan Vali ArtıkHocayev yurt içinde ve yurt dışında yapılan haberlerin alt yapısı ve yayın sistemi hakkında bilgi aldı.


“Benim Türklere her zaman kapım açık”


Türkiye ile birlikte işbirliği ve yatırım yapmak için birçok ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in, şehir valisi (hokim) Cihangir ArtıkHocayev, “Türkler ile Özbekler arasında daha hızlı bir işbirliği olmasını istiyoruz. Sayın Erdoğan Özbekistan halkının dostudur, ağabeyidir. Türkler ile her türlü iş alanında beraber çalışmaya hazırız. Bundan sonra iş ilişkilerimizi daha çok büyütmek istiyoruz. Ben Türk iş adamlarına söylüyorum Özbekistan’a girmeniz lazım, yoksa Koreliler giriyor. Benim Türklere her zaman kapım açık” şeklinde ifadeler kullandı.




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