TAŞPAKON Genel Başkanı Tufan uyardı

TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan, yaptığı yazılı açıklamada son zamanlarda gastronominin Türkiye'de konu olarak popüler bir hale gelmesi ile birlikte, bu alanda ülke genelinde ciddi sayılarda etkinlikler düzenlenmeye başlandığını, lakin ilgili hususta devlet kontrolünde bir takip ve denetleme sistemi olmadığı için bunun Türk Mutfağı adına bazı dezavantajlar ve tehlikeler oluşturduğunu ifade etti.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan, yazılı bir açıklamada bulundu. Tufan açıklamasında son zamanlarda gastronominin Türkiye'de konu olarak popüler bir hale gelmesi ile birlikte, bu alanda ülke genelinde ciddi sayılarda etkinlikler düzenlenmeye başlandığını, lakin ilgili hususta devlet kontrolünde bir takip ve denetleme sistemi olmadığı için bunun Türk Mutfağı adına bazı dezavantajlar ve tehlikeler oluşturduğunu belirtti.

Tufan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Küresel bir akıma entegre olarak, gastronomi trendi son yıllarda ülkemizde de artış göstermeye başlamış, amatör ve profesyonel olmak üzere Türkiye'de ilgili konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, mülki amirlikler ve yerel yönetimler tarafından bireysel veya iş birlikleri nezdinde ulusal ve uluslararası bazda birçok etkinlikler düzenlenmeye başlanmıştır. Bu etkinlikler her geçen gün artış göstermekte ve ciddi bütçelerin harcanmaya başlandığı da aşikardır. Ayrıca TV kanallarında da aşçılık-gastronomi ile ilgili yarışma formatında birçok programın sunulmaya başlanması vazgeçilmez bir moda haline gelmiştir. Ülke mutfağımızın gelişmesi, yöresel değerlerimizin öne çıkarılması ve tanıtılması ile ekonomik tarafta da ülkemize fayda sağlayan amacına uygun etkinliklerin ve TV programlarının hepsini konfederasyon olarak destekliyoruz ve önemli buluyoruz. Fakat bunların ciddi bir kesimi yanlış tanıtımlar ve içerikler, doğru olmayan iş birlikleri, işin ehli olanlar tarafından yapılmaması, erbapların etkinliğe dahil edilmemesi ve amaca hizmet etmeyen gereksiz harcamalar sebebi ile bazı kesimlerin kendi reklamlarını yapmaktan ve bir rant malzemesi olmaktan ileri gidememektedir. İşte bu noktada mevcut popülaritenin ilgili veya ilgisiz tüm kesimler tarafından kullanılarak, konfederasyon olarak mesleki sıfatımızın ana temelini oluşturan Türk Mutfağı'na zarar verildiğini görmek bizi rahatsız etmektedir. Bu sebeple gastronomi adı altında Türk Mutfağı ve yöresel lezzetlerimiz teması ile ulusal ve uluslararası çapta organize edilen tüm etkinliklerin ve TV programlarının tarih, içerik, katılımcılar, milli değerlere saygı, hedef ve sonuç ilişkisinde devlet tarafından oluşturulmuş resmi bir komisyon onayı dahilinde olması ve denetlenmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüze gelmektedir.”

"Bu vesile ile Konfederasyon olarak talebimiz, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un çağrımıza kulak vererek, çok önemli milli değerlerimizden biri olan Türk mutfak sanatımızın ve itibarının koruma altına alınması hususunda gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması için üstüne baskı yaptığımız konuda bizce ihtiyaç duyulan çalışmaların bir an önce başlatılmasıdır" diyen Tufan, "Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) olarak asıl kuruluş amacımız olan milli değerlerimiz noktasında Türk Mutfağı ve yöresel lezzetlerimize sahip çıkmak misyonumuz ile devletimiz tarafından bize verilecek görevleri karşılıksız ve gönülden yerine getireceğimizi bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.