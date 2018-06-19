Tatilciler bayramda 53 milyon kilometreden fazla yol kat etti

Ramazan Bayram tatili için 13 Haziran günü akşam saatlerinden itibaren yola çıkan İstanbullular, Arife gününü ve bayram tatilini kapsayan 13 - 18 Haziran tarihleri arasında tüm Türkiye’de 53 milyon kilometreden fazla yol kat etti. Bayram yaklaşırken İstanbul’dan çıkış rotalarının analizini yapan Yandex Navigasyon, trafiğin en yoğun olduğu noktaları ve bekleme sürelerini incelerken, yola çıkmak için ideal saatleri de belirledi. Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar bu bilgilerin yardımıyla daha bilinçli bir şekilde tatil yolculuğuna çıkma fırsatını buldu.

13 Haziran akşamı itibarıyla İstanbul’dan tatil yapmak veya ailesini ziyaret etmek için yola çıkan kullanıcılar navigasyon sisteminin rota önerilerinden yoğun olarak yararlandı. En uygun rotaları ve güvenli bir sürüş için tüm bilgileri paylaşan sistem, bayram tatili boyunca kullanım rekoru kırdı.

Navigasyon’un açılma sayısı yüzde 50 arttı

Navigasyon, Arife gününü ve bayram tatilini kapsayan 13 - 18 Haziran tarihleri arasında, normal bir haftaya göre yüzde 50 daha fazla açıldı. 7,5 milyon defa rota oluşturan kullanıcılar tüm Türkiye’de 53 milyon kilometreden fazla yol kat etti. Böylece kullanıcıların kat ettikleri mesafe yüzde 112 büyüme gösterdi. Uygulama içinde yapılan aramalar ise normal bir haftaya göre yüzde 41 artış gösterdi. Bayramda yoğun olarak kullanım yapılan tatil bölgeleri Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya ve Muğla gibi iller oldu.

En çok yol kat eden kullanıcı 2 bin 883 km gitti

Yandex Navigasyon’un 4,5 milyon aktif kullanıcısı arasından bazı sürücüler uygulamayı daha yoğun olarak kullandı. Bayram döneminde en fazla yol giden 5 kullanıcı sırasıyla; 2 bin 883 km, 2 bin 860 km, 2 bin 615 km, 2 bin 564 km ve 2 bin 559 km yol kat etti. Kullanıcılar diğer sürücülerle bilgi paylaşmak için kaza noktaları gibi farklı yol uyarılarını da uygulamaya eklediler. Uygulama üzerine bırakılan kaza noktası ve yorum sayısı bu dönemde yüzde 231 arttı.