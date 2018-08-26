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26 Ağustos 2018 11:17

Tatilciler İstanbul’a yiyecekleriyle döndü

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar İstanbul’a ellerinde yöresel yiyecekleriyle döndü.

Tatilciler İstanbul’a yiyecekleriyle döndü

26 Ağustos 2018 11:17

Dönüş hareketliliğinin yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki çok sayıda vatandaş, yanlarında turşu, meyve, peynir, fındık ve yoğurt gibi ürünler getirmesi yiyecek fuarlarını aratmadı.


Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerine ve tatil beldelerine giden vatandaşlar megakente dönmeye başladı. Vatandaşların seyahat etmek için otobüsleri tercih etmesiyle Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da yoğunluk yaşandı. Tatilden dönen vatandaşların memleketlerinden getirdiği yöresel yiyecekler dikkat çekti. Kimi vatandaşlar turşu, yoğurt, peynir gibi ürünler getirirken kimileri de incir, domates, armut ve fındık gibi yiyecekler getirdi. Vatandaşların getirdiği onlarca yöresel ürün adeta yiyecek fuarlarını aratmadı. Vatandaşlar ise İstanbul’daki ürünlerde katkı maddesi bulunduğunu belirterek memleketlerinde üretilen organik ürünleri tercih ettiklerini ifade etti.


“Armut, köy ürünleri, yoğurdumuzu, sütümüzü, getirdik”


Bayram tatilinde Samsun’a gittiğini ve kışlık yiyeceklerini de gelirken beraberinde getirdiğini ifade eden Naciye Işık, “İncir, fındık, armut, köy ürünleri, yoğurdumuzu, sütümüzü, getirdik. Hiçbir katkı maddesi yok sürekli Samsun’dan getiriyoruz” dedi.


“Kestiğimiz kurbanı, mısır, peynir, biber tarzında ürünler getirdik”


9 günlük Bayram tatilinin çok güzel geçtiğini ve Karadeniz’den getirdiği sağlıklı yiyeceklerle İstanbul’a döndüğünü belirten bir vatandaş, “Orada kestiğimiz kurbanı, köydeki malzemelerden mısır, peynir, biber tarzında ürünler getirdik. Hem daha sağlıklı hem kendi üretimimiz, güzel geçti. Dönüşe geçen tatilcilerin Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.




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