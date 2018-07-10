Tatile gidemeyen çocuklar havuzlara akın etti

Kayıt yaptıran 3 bin 305 kişi hijyenik ve güvenlikli havuzlarda hem yüzme eğitimi alıyor hem de yazın bunaltıcı sıcak havalarında serinleme imkanı buluyor. Gündüz çocuklarla dolup taşan 6 kapalı havuzdan akşamları da yetişkinler yararlanıyor.

Bağcılar Belediyesi’nin Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı ve 15 Temmuz Mahallelerinde bulunan 6 kapalı yüzme havuzu çocukların ve tatile gidemeyen vatandaşların adresi oldu. Karnelerini alan öğrenciler, arkadaşlarıyla dolu dolu bir yaz geçirmek ve bunaltıcı sıcaklardan korunmak için havuzlara koştu. Yoğun ilgi gören havuzlara okulların kapandığı günden itibaren bugüne kadar 3 bin 305 kişi başvuruda bulundu. Ancak bu sayının yaz sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyor.

“Gündüz çocuklar akşam yetişkinler yararlanıyor”

Kayıt yaptıranlardan 6-14 yaşları arasındaki çocuklar havuzlardan saat 09.00 - 17.00 arasında yararlanıyor. Yüzme eğitimi alan çocuklar hem serinliyor hem de arkadaşlarıyla su oyunları oynayarak keyifli zamanlar geçiriyor. Saat 17.00 ile 23.00 arasında ise havuzlarda çocukların yerini yetişkinler alıyor.Suya giren vatandaşlar kulaç atarak günün yorgunluğundan ve stresinden kurtuluyor.

Yüzme havuzlarında önceliğin hijyen olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yaz mevsimi nedeniyle havuzlarımız yoğun ilgi görüyor. Havuzlarda hemşehrilerimizin sağlığına ve güvenliğine büyük özen gösteriyoruz” dedi.

“Cuma günü hariç haftanın altı günü açık”

Temizlikçisinden eğitmenine kadar 64 personelin görev yaptığı havuzlar, Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun hijyenik koşullarda hizmet veriyor. Havuzların temizlik günü nedeniyle Cuma günü hariç haftanın altı günü açık olan kapalı yüzme havuzlarındaki bütün yüzme hocaların cankurtaran ve ilk yardım sertifikası bulunuyor.