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14 Eylül 2017 15:39

Tatile gidemeyenler Başakşehir havuzlarında serinledi

Yaz sezonunda tatile gidemeyen vatandaşlar serinlemek için Başakşehir havuzlarını tercih etti.

Tatile gidemeyenler Başakşehir havuzlarında serinledi

14 Eylül 2017 15:39

Başakşehir Spor Parkı ve Bahçeşehir Spor Merkezi içerisinde yer alan yarı olimpik havuzlar yaz sezonunda yetişkin ve çocukların serinlemek için ilk tercihi oldu.


Başakşehir Belediyesi Spor Parkları bünyesinde hizmet veren Başakşehir Spor Parkı ve Bahçeşehir Spor Merkezi yarı olimpik havuzları sıcak ve bunaltıcı yaz sıcaklarında binlerce vatandaşı serinletti. Günün yorgunluğunu serin sularda atmak isteyen ilçe sakinlerine hizmet veren havuzlarda çocuk, bay ve bayanlara ayrı gün ve saatlerde programlar sunuluyor.


Sabah 08:00 akşam 22:00 saatleri arasında açık olan havuzlara girişler ise üyelere verilen spor kartları ile sağlanıyor. Her iki havuzda da antrenörler kişileri seviyesine göre gruplara ayırıyor ve her grup antrenör eşliğinde yüzme öğreniyor.


Başakşehir Spor Parkı ve Bahçeşehir Spor Merkezinde yer alan havuzlar kış döneminde hizmet veriyor. Spor merkezleri bünyesinde yüzme dışında Basketbol, Voleybol, Tenis, Fitness, Taekwondo, Kick Books, Badminton, Jimnastik, Okçuluk Sportif Beceriler, judo, Pilates- Reformer, Futbol, Masa tenisi, Atletizm, Satranç, Karete Do, Pilates, Motorik Beceriler eğitimlerinden de faydalanabiliyor.




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