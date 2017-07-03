TAV Havalimanları iştiraki olan TAV İşletme Hizmetleri, 30 milyon yolcu ağırlayan ve Suudi Arabistan’ın en yoğun havalimanı unvanına sahip King Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nda sunulacak olan özel Karşılama ve Uğurlama Hizmetlerinin işletilmesi ihalesini kazandı.

King Abdulaziz Uluslararası Havalimanı seyahatlerinde konfor arayanlara ayrıcalıklı çözümler sunan TAV İşletme Hizmetleri markası ’primeclass’ın portföyüne eklenen 23. havalimanı oldu. Bu vesileyle TAV İşletme Hizmetleri tüm dünyada 6 ülkedeki 14 havalimanında Karşılama ve Uğurlama hizmeti sunuyor olacak.

Profesyonellik ile deneyimi birleştiren TAV “primeclass” havalimanında konfor ve hızı tercih ederken ayrıcalıklar ve özel alaka bekleyen misafirlerine uçuş öncesi ve sonrasında Karşılama ve Uğurlama hizmeti sunuyor. İş ortaklarına ayrıntılı ve markalaşmış karşılama ve uğurlama hizmeti tasarlayıp sunan TAV “primeclass” böylelikle iş ortaklarının ticari değer zincirinde daha geniş bir aralıkta değer yaratmalarını sağlıyor.

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan, "Hizmet geliştirilmesi açısından hızla gelişmekte olan bir pazar olan Suudi Arabistan’daki hizmet ağımızı güçlendirmekten gurur duyuyoruz. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) ile King Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nı en kaliteli hizmet sunan havalimanı yapmak için birlikte çalışmaktan mutluyuz" dedi.

TAV İşletme Hizmetleri hakkında

13 ülkede 23 havalimanında faaliyet gösteren TAV İşletme Hizmetleri Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerindeki havalimanı, demiryolu, denizyolu ve kurvaziyer terminallerinde yolcu salonu işletme, yolcu karşılama ve uğurlama hizmetleri, reklam ve tanıtım alanlarının pazarlanması, ticari alan tahsisi, turizm acentesi ve bağlılık program üyelikleri gibi ürün ve hizmetler geliştiriyor. Her yıl özel yolcu salonlarında 3 milyon yolcu ağırlayan şirket yaklaşık 40 bin yolcuya da karşılama ve uğurlama hizmeti sunuyor. TAV İşletme Hizmetleri 2017 yılında ‘primeclass’ markası ile Frankfurt, Maskat, Kopenhag ve Zürih havalimanlarında yeni yolcu salonları açacak.

TAV Havalimanları Holding ve Al Rajhi Holding Grubu tarafından oluşturulan konsorsiyumun Suudi Arabistan’da bulunan Prince Nayef bin Abdulaziz (Qassim) ve Hail Uluslararası Havalimanı’nın 30 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi ile işletmesi ve geliştirilmesi ihalesini kazanmıştı.