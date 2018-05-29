TAV’a İngiltere’den iş güvenliği ödülü

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin küresel markası TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdiği çalışmalarla, British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Tüm dünyadan 623 şirketin başvurduğu yarışmanın sonuçları Londra’da düzenlenen törenle açıklandı. Törende ödülü TAV adına İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürü Emrah Gürer aldı.

TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, “TAV Havalimanları olarak, bugün yedi ülkede 18 havalimanının işletmesini yürütüyoruz. Hizmet verdiğimiz her noktada, 30 binden fazla TAV çalışanı yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere 24/7 çalışıyor. TAV olarak kuruluşumuzdan itibaren, çalışanlarımızın mutluluğunu tüm operasyonlarımızın odağına koyduk. Tüm operasyonel süreçlerimizi, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için güvenli ve sağlıklı hale getirmek üzere sürekli gözden geçiriyoruz. Son sekiz yılda İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarıyla bu önemli ödülü kazanmaktan gurur duyuyoruz. Havalimanı işletmeciliği alanında en yüksek standartlarda küresel ölçekte hizmet sunduğumuzu bir kez daha teyit etmekten mutluluk duyuyoruz ve iyi bir ülke temsilciliği yaptığımıza inanıyoruz” dedi.

British Safety Council CEO’su Mike Robinson, “British Safety Council TAV’ın bu başarısını övgüyle karşılıyor. Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’nü kazananlardan oluşan uzun liste, günümüzde artan sayıda şirketin iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmenin işlerinin başarısı açısından önemini kavradığını gösteriyor. Bu çalışmalar çalışanlar, onların aileleri, şirketler ve toplumun geneline fayda sağlıyor. Ödül kazananların başarılarını kutlarken, dünyanın her yerindeki şirketleri bu örnekleri takip etmeye ve çalışanlarının iş güvenliğini ve sağlığını operasyonlarının odağına almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

British Safety Council tarafından düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’ne katılabilmek için kurumların önceki yıl içinde ölümlü bir iş kazası yaşamamış, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ceza almamış ve hakkında bu konuda bir soruşturma başlatılmamış olması gerekiyor.

TAV Havalimanları, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sıfır iş kazası hedefiyle yürüttüğü eğitimler, farkındalık çalışmaları ve çalışanların sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmesi için yapılan uygulamalarla ödüllendirildi. Jüri, TAV’ın son sekiz yılda 108 farklı konuda 100 bin saat iş sağlığı güvenliği eğitimi gerçekleştirmesini ve bu konuda inovatif bir şekilde farkındalık oluşturmak üzere yayınlanan KarikatüRİSK kitabını övgüye değer buldu.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de İstanbul Atatürk, Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastir ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, dutyfree, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da dutyfree, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2017’de iştirakleriyle birlikte 836 bin uçak seferine ve 115 milyon yolcuya hizmet sundu.