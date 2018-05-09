TAV’dan beş ilde çocuklara acil durum ve çevre eğitimi

Proje İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum ve Alanya Gazipaşa’da toplam 12 okulda gerçekleştirildi.

TAV Havalimanları, çocuklarda doğru beslenme, acil durum yönetimi ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Minik Ellerle Güvenli Yarınlar” projesini gerçekleştirdi. Proje kapsamında TAV’ın Türkiye’de havalimanı işlettiği beş ildeki 12 okulda 1858 ilköğretim öğrencisine ulaşıldı. Kaymakamlıklar, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul yönetimleri ve velilerin desteğiyle hayata geçen projede TAV çalışanları kendi uzmanlık alanlarında eğitmen olarak görev aldı.

TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, “TAV Havalimanları olarak, bugün yedi ülkede 18 havalimanının işletmesini yürütüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde, şehirlerde toplumsal fayda oluşturmayı önemsiyoruz. Aynı zamanda, sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak değer oluşturmak istiyoruz. Terminallerimizde her gün yüz binlerce yolcuya hizmet veriyoruz. Paydaşlarımızla birlikte on binlerce çalışanımız var. Bu çerçevede ’Minik Eller ile Güvenli Yarınlar’ projesini hayata geçirdik. İş sağlığı güvenliği, itfaiye, mekanik tesisat, iş yeri hekimliği bölümlerinden yöneticilerimiz projeyi hazırladı ve yürüttü. Projeye destek veren idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Geleceğimizi kuracak çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede büyümesi, sağlıklı beslenme, çevrenin korunması gibi konularda farkındalığa sahip olmalarına katkı sunabilmekten dolayı mutluyuz. İçinde yer aldığımız toplumların kalkınmasına katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Proje kapsamında TAV çalışanları, havalimanın yakınında bulunan okulların afet riskini, günlük hayatta çocukların fiziksel güvenliği açısından riskli olabilecek alanları değerlendirerek hazırladıkları raporu okul yönetimleriyle paylaştı.

Ardından öğretmenler ve öğrencilere bu konuda farkındalık oluşturmak üzere eğitimler verildi. Son olarak okullarda acil durum tatbikatları gerçekleştirildi. 2017 Mayıs ayında başlayan proje bir yıl sürdü.