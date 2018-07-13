Tavus kuşu ve köpek balığı bir arada

Bir çok hayvanın yer aldığı merkezde çocuklar hem canlı hayvanları hem balık mumyalarını görme fırsatı buluyor.

Tavus kuşundan, ördeklere, kazlardan, tavuklara birçok hayvanın bulunduğu Balıkçı Kenan Minik Dostlar merkezi çocukların büyük ilgisini çekiyor. Okulların kapanmasını fırsat bilen anne ve babalar çocuklarını Minik Dostlar merkezine ve Balık Müzesi’ne getirerek onlara hem hayvan sevgisini aşılıyorlar, hem de denizdeki balıklar hakkında bilgilendiriyor. Haftanın her günü saat: 12:00 ve 18:00 arası açık olan Minik Dostlar Merkezi ve Balık Müzesi aynı zamanda da ücretsiz.

Tavus kuşları köpek balıkları ile birlikte

Türkiye’de eşi benzeri bulunmayan binlerce deniz canlısının bulunduğu Balıkçı Kenan Deniz Canlıları Müzesi büyük ilgi görüyor. Vatandaşların şaşkınlık içerisinde incelediği balıklar Tavus Kuşları ile birlikte ilginç görüntülere sahne oluyor.

Burası çocuklar için büyük değer

Binlerce deniz canlısını tek tek mumyalayarak ülkemize kazandıran Balıkçı Kenan Tesisleri sahibi Balıkçı Kenan Balcı, Deniz Canlıları Müzesi ve Minik Dostlar Merkezi’nin çocuklar için büyük bir değer olduğunu belirtti. Balcı yaptığı açıklamada, ‘Dünyada ve Türkiye’de böyle bir örneği bulunmayan Balık Müzesi’ni ülkemize kazandırdığımız için mutluyum. Bu müzeye birde Minik Dostlar Merkezi’ni ekledik. Buraya gelen ziyaretçilerimiz devasa balıkları mumyalanmış halde görüyorlar. Çocuklarımız çok iştahlı ve istekliler. Balıkların gerçek olup olmadıklarını soruyorlar. Gerçek olduklarını öğrenince de büyük bir şaşkınlık içerisinde oluyorlar. Onların hemen yanında ise içerisinde tavus kuşu, ördek ve kaz gibi bir çok hayvanımızın bulunduğu birde küçük bir hayvanat bahçemiz var. Burada gelen çocuklarımız denizlerimizde bulunan balıkları yakından görme fırsatı buluyor. Aynı zamanda da onlara Minik Dostlar merkezi ile hayvan sevgisini aşılıyoruz’ şeklinde konuştu.

Deniz Canlıları Müzesi ve Minik Dostlar Merkezi hafta içi ve hafta sonu 12:00-18:00 saatleri arasında ücretsiz şekilde ziyaret edilebiliyor.