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12 Mayıs 2018 18:58

Tayfun Korkut, sezonu Bayern Münih galibiyetiyle kapattı

Bundesliga’nın son haftasında Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Stuttgart, şampiyon Bayern Münih’i 4-1 mağlup ederek ligi 7.

Tayfun Korkut, sezonu Bayern Münih galibiyetiyle kapattı

12 Mayıs 2018 18:58

sırada tamamladı.


Bundesliga’nın son haftasında oynanan maçların ardından Avrupa kupalarına katılacak takımlar ve küme düşecek takımlar belli oldu.


Sezonun son haftasında Türk Teknik Direktör Tayfun Korkut’un çalıştığı Stuttgart, şampiyon Bayern Münih’e konuk oldu. Korkut’un öğrencileri Alman devi Bayern Münih’i Ginczek (2), Donis ve Akolo’nun golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise Tolisso kaydetti. Bu sonuçla Stuttgart sezonu 7. sırada bilirtir.


Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası’nı kazanırsa, Tayfun Korkut’un takımı UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanacak.



Hamburg, Köln ve Wolfsburg küme düştü


Bundesliga’da sezonun son haftasında küme düşenlerin yanı sıra, Avrupa kupalarına gidecek takımlar da belli oldu. Bayern Münih, Schalke, Hoffenheim ve Borussia Dortmund önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanırken, Bayer Leverkusen ve Leipzig Avrupa Ligi’nde mücadele edecek.


Hamburg, Köln ve Wolfsburg ise yeni sezonda Bundesliga’da olmayacak.


Hamburg, 55 yıllık Bundesliga tarihinde en çok maç oynayan ve küme düşmemiş tek takım konumundaydı.


Öte yandan ligin gol kralı ise 29 golle en Lewandowski olurken, onu 15 golle Nils Petersen takip etti.




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