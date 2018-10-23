TAYSAD Başkanı Kanca: "Almanya'daki algımız pozitif ancak"

TAYSAD, Türk otomotiv sektörünün Almanya'daki algısını ölçümlemek amacıyla yapılan araştırmada; Almanya'nın Türk otomotiv sektörü ile ilgili son derece olumlu bir algının söz konusu olduğu bildirildi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Türk otomotiv sektörünün Almanya'daki algısını ölçümlemek amacıyla araştırma yaptı.

Araştırma hakkında bilgi veren TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Son dönemde karşılıklı ziyaretlerle iyileşmeye başlayan ve yüz yıla dayanan ekonomik, ticari ve dostane ilişkilerimizin, bu hafta ülkemizi ziyaret edecek olan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın temasları ile daha da gelişeceğine inanıyoruz. TAYSAD olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmanın en çarpıcı sonucu Alman otomotiv sektöründe artık iyice yerleşmiş, Türk otomotiv sektörü ile ilgili son derece olumlu bir algının söz konusu olması. Bu, Türk tedarik sanayisinin iş yapış ve ürün kalitesinin önemli bir göstergesidir. Öte yandan, araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, sektörümüzün Almanya'da daha fazla temsil edilmesine ihtiyaç duyulduğunu, Türk otomotiv sektörünün kalite algısının Almanya dışındaki ülkelerde de kuvvetlendirilmesi için iletişim kanallarının artırılmasına ve etkin algı yönetimine gereksinim duyulduğunu gösteriyor" dedi.

Almanya'da Çin ve Hindistan dışında Türk otomotiv sektörünün de önemli bir partner olarak görüldüğünü belirten Kanca, "Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse AB ile olan ilişkileri bakımından Avrupa ülkeleri ve Almanya için oldukça önemli bir paydaştır ve başka pazarlara ulaşmak için de en önemli ülke konumundadır. Yaptırdığımız araştırmada gördük ki orta ve uzun vadede Türkiye'nin Alman ve AB otomotiv sektöründe cazibesini arttırmak adına birlik üyesi ülkelerle siyasi tansiyonun düşürülmesi ve AB üyelik sürecinin canlı tutulmasında faydalı olacak. Ayrıca, Türkiye ve Ortadoğu'da siyasi gerilimin düşmesi de Alman şirketlerinin Türkiye'deki angajmanlarını hızlı bir şekilde artırmasını sağlayacak" diye konuştu.

Son olarak, Alman otomotiv sektörü ile rekabet içine girmek yerine iş birliğine gidilmesinin önemine dikkat çeken Kanca, bu şekilde her iki taraf için de kazan-kazan durumunun ortaya çıkacağını vurguladı.

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'nin otomotiv sektörü için önemi Almanya'da gerçekleşen araştırmaya katılanların cevaplarından da anlaşılmakta. Ankete katılan ve karar alma konumunda olan yöneticilerden üçte ikisi Türkiye ile ya hâli hazırda iş yapıyor ya da yapmayı planlıyorlar. Yine ankete katılan sektör yöneticilerinin üçte ikisi Türk otomotiv sektörü ile ilgili bilgilerinin çok iyi veya iyi olduğu kanaatinde.

Türkiye'de motivasyon yüksek, sektör güvenilir

Araştırmada, Türkiye ile iş birliği yaptıklarını ya da yapmak istediklerini ifade eden katılımcılar, iş birliği için başlıca neden olarak Türkiye'deki üretim maliyetlerinin düşüklüğünü (yüzde 78), Türk çalışanların yüksek motivasyonunu (yüzde 75) ve sektörün güvenilir (yüzde 66) olduğunu belirtti. Dikkat çeken bir diğer husus da özellikle Türkiye ile tecrübesi olan Alman otomotiv yöneticilerinin, Türk otomotiv tedarikçilerinin temel özelliklerinden birini inovasyon gücünün yüksekliği olarak görmeleri.

Araştırma sonuçlarına göre, Alman karar vericiler tarafından coğrafi konum ile birlikte Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği ve AB müzakere süreçlerinin Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi açısından olumlu olduğu sonucuna varıldı.

Otomotiv sektörü için çok önemli iki ülke

Türk otomotiv sektörü için en önemli pazarlardan biri olan Almanya, üretiminde dünyada dördüncü ve Avrupa'da ise birinci konumunda. Öte yandan, Türkiye de dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerine ev sahipliği yapıyor ve üretimde Avrupa'da beşinci sırada yer alıyor.