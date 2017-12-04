Ekim sonu itibariyle sektör ihracatı yüzde 21 artış ile 23,8 milyar dolar oldu. Yıl sonu beklentimiz 27 milyar doların aşılması" diye konuştu.

Toyota Motor Avrupa Satın Alma Başkan Yardımcısı Kei Okano ve PricewaterhouseCoopers (PwC) Baş Ekonomisti Başar Yıldırım’ın da katıldığı İstanbul’da gerçekleştirilen TAYSAD’ın üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, otomotiv sektörünün 10 aylık verilerini TAYSAD üyeleri ile paylaşan Kanca, "Otomotiv sektöründe ihracat hacmi her geçen gün büyüyor. Ekim sonu itibariyle sektör ihracatı yüzde 21 artış ile 23,8 milyar dolar oldu. Yıl sonu beklentimiz 27 milyar doların aşılması şeklinde. Bunun içerisinde tedarik sanayinin payı ise 8 milyar dolar. Otomotiv sektörü 11 yıldır olduğu gibi yine ihracat şampiyonu oldu. Yine, yeni rekorlara koşuyoruz" dedi.

"Hibrit araç da ihraç etmeye başladık"

Başkan Kanca konuşmasında ayrıca, rekora koşarken güzel bir gelişmeyi de vurgulayarak "Toyota’nın Türkiye’de üretilen hibrit C-HR aracının, ihracat rekorumuzda önemli bir yeri var. Bu sevindirici. Araç teknolijleri değişiyor ve biz Türkiye olarak bu gelişmeleri sadece uzaktan takip etmiyoruz. Sektörde yapılan yatırımlar devam ettiği sürece, başarılarımız da artacak sürecektir” dedi.

"Türkiye’de 1 milyon araçlık bir pazar söz konusu"

Toplantının onur konuğu olan Toyota Motor Avrupa Satın Alma Başkan Yardımcısı Kei Okano, Türkiye’deki otomotiv pazarını değerlendirerek; "Türkiye’nin otomobil pazarı geçtiğimiz yılı, 980 bin araç seviyesinde kapatmıştı. Bunun dağılımına baktığımızda yaklaşık 750 bin binek araç, 230 bin de hafif ticari araç görüyoruz. Yani 1 milyon araçlık bir pazardan söz ediyoruz. Türkiye bu alanda yabancı yatırımcının ilgisini çekebilecek büyük bir pazar konumunda" diye konuştu.

"Biz Türkiye’ye güveniyoruz"

Türkiye’ye yapılan üretim tesislerinin, yerli tedarik sanayi için büyük önem taşıdığını belirten Okano, "İyi ki Türkiye’deyiz, burada tedarik sanayi çok güçlü ve yetenekli. Toyota’nın başarısında Türk tedarikçilerin payı çok büyük. Toyota olarak biz Türkiye’ye güveniyoruz. Son dönemde Toyota olarak 8 yeni tedarikçimiz oldu, 14 tedarikçimiz üretim tesislerini büyüttü, 3 tedarikçimiz de yeni üretim tesisi kurdu. Bu sadece Toyota’ya ait rakamlar. Otomotivde açılan her üretim tesisi, ek olarak yeni tedarik parça tesislerinin kurulmasını, dolayısıyla yatırımların devamlılığını da sağlıyor” dedi.

Okano, Türk tedarik sanayine, otomotivde yaşanan tüm gelişmelere uyum sağladıkları için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

"2017’de yüzde 5,5 büyüyeceğiz"

Toplantıda Türkiye’nin ekonomik verileri hakkında açıklamalarda bulunan PricewaterhouseCoopers (PwC) Baş Ekonomisti Başar Yıldırım, "Türkiye’nin büyüme hikayesini 2001 krizinden sonraki atılımların olduğu dönem, 2008’de yaşanan ekonomik kriz dönemi ve 2012 sonrası dönem olmak üzere 3’e ayırabiliriz. Bugünümüze bakarsak, 2017 verilerine göre Türkiye, gelişim rakamları ile gelişmekte olan ülkeler arasında dünyada 3’üncü sırada yer alıyor. Bu gelişim rakamlarına bakarken; satın alma, kapasite kullanım oranı, sanayi üretimi, yerel sektör güven endeksi gibi verilere odaklanabiliriz. Bu alanlardaki veriler 2017’de konuşulan ciddi büyüme rakamlarını destekleyen veriler. 2017 yılında çok net bir şekilde söyleyebilirim ki; yüzde 5,5’in üzerinde büyüyeceğiz" diye konuştu.

Üye sertifika töreniyle son bulan toplantıda, 2017 yılında TAYSAD’a üye olan 40 firmaya rozetleri ve sertifikaları da takdim edildi.