TBF ile Altınyıldız arasında işbirliği

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsorluğu için 2020 yılı sonuna kadar sürecek iş birliklerini, atılan imzalarla taçlandırdı. Sponsorluk anlaşması, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif'in katılımıyla bugün Ankara'daki bir otelde tören düzenlendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları da imza töreninde yer aldı.

Türkoğlu: “Türk basketbolunu, spor ekonomisi içerisinde eşi az görülen rakamlarla desteklemenin memnuniyetini yaşıyoruz”

Törende konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hem kulüplerimizin hem milli takımlarımızın sportif başarıları sayesinde, Türk basketbolunu, spor ekonomisi içerisinde eşi az görülen rakamlarla desteklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana her yıl bir öncekine kıyasla en az yüzde 50'lik sponsorluk gelir artışı sağlamayı başarmış bulunuyoruz. Bu sayede spora, devletimizin verdiği önemli desteğin yanı sıra özel sektör iş birlikleri ile değer katmanın gururunu hissediyoruz. Tabii ki bahsettiğim değeri sadece rakamlarla ölçmüyoruz. Alanında lider, toplumla buluşma becerisi yüksek, enerjisi basketbolun enerjisiyle uyan özel markalarla bir araya gelmek, bize duygusal anlamda da destek katıyor" dedi.

"Özel bir anlaşmaya imza atıyoruz"

Türkoğlu, spor ve modanın ortak noktasının ilham vermek olduğunu ifade ederek, "Millilerimiz, gençlere ve genç hissedenlere her zaman örnek teşkil etmiştir. Bu anlamda saha dışında da özgüvenlerini yansıtan ve kendilerini rahat hissettikleri bir koleksiyona sahip olmak onlar için de çok önemli. Bu kapsamda, Altınyıldız Classics markası ile 2020 yılının sonuna kadar sürecek olan, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsorluğumuzu, sizlere duyurmanın memnuniyetini yaşıyorum. Çoğunlukla A Milli Takımlara verilen giyim sponsorluklarından farklı olarak, sevgili Altınyıldız Classics ekibiyle, çok daha özel bir anlaşmaya huzurlarınızda imza atıyoruz. Bu imzalarla, altyapılarla birlikte, kadın ve erkek toplam 14 milli takımımızın tüm oyuncuları, teknik ve idari kadroları bu şıklığı yaşayacak" diye konuştu.

Türkoğlu, BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif'e teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Habif: “Basketbol Milli Takımlar sponsorluğundan gurur ve heyecan duyuyoruz”

BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif ise, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Türk kumaşını dünyaya tanıtma misyonu ile 1952 yılında çıktığımız yolda, 1997'de Altınyıldız Classics adını verdiğimiz erkek giyim markasını kurduk. Günümüz erkeğinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir hazır giyim markası olarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen perakende markaları arasında yer alıyoruz. Şimdi de sektördeki 66 yıllık deneyimimizden aldığımız güçle, Basketbol Milli Takımlar kıyafet sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz. Spor, Altınyıldız Classics kültüründe çok büyük bir önem taşıyor. Takım ruhunun, birlik ve beraberliğin öneminin bilinciyle yerel ve milli takımlarımızı desteklemekten her zaman büyük bir gurur duyduk ve duymaya devam ediyoruz. Türk milli basketbol takımları adına 170'i erkek 162'si kadın, 332 adet sporcumuz için özel 12 farklı tasarım yaptık. Bizim için gerçekten gurur verici bir tablo. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Milli Takımlar düzeyinde yaptığımız bu iş birliği, markamız adına bir ilk. ‘Bu Takım Bu Maçı Alır' sloganıyla başlattığımız bu iş birliği kapsamında; sadece erkek sporcuların kıyafetlerini tasarlamak ve üretmekle kalmadık, kadın sporcularımızın da kıyafetlerine Altınyıldız Classics imzasını atarak, Kadın Basketbol Milli Takımımızın da yanında yer aldık. DNA'sında sporun her zaman büyük yeri olan bir marka olarak, Basketbol Milli Takımlar sponsorluğundan duyduğumuz gurur ve heyecanın altını bir kez daha çizerken; ‘Bu Takım Bu Maçı Alır' sloganımızı hatırlatarak, tüm Milli Takımlarımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum."

2020 yılı sonuna dek sürecek olan anlaşma kapsamında, Altınyıldız Classics, hem kadın hem de erkeklerde A seviyeden altyapılara kadar 14 farklı milli takımın oyuncularıyla idari ve teknik heyetleri için özel koleksiyonlar hazırladı.