TBF, Kuzeyden ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Basketbol Federasyonu, son 1 haftada 3. sponsorluk anlaşmasına imza attı. TBF son olarak milli takımların su sponsorluğu için Kuzeyden ile anlaştı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Getir ve Kuzeyden’in kurucusu Nazım Salur’un katılımıyla anlaşmanın basın toplantısı yapıldı. Anlaşmanın 1.5 yıllık olduğunu belirten Başkan Hidayet Türkoğlu, "Milli takım ile yoğunlaşan gündemde güzel haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. A Milli Takım Ufuk Sarıca ve ekibiyle toplanmaya başladı. 2019’da Çin’de oldukça önemli iki karşılaşma bizi bekliyor. Takımdaki sporculara ve teknik kadroya güvenimiz tam. Heyecanlı ve azimli milli oyuncularımızla inancımız güvenimiz tam. Başarının en önemli parçası seyircimiz. Her milli karşılaşmada yanımızda olan sporseverleri maçlarımıza bekliyoruz. Milli takıma destek veren lider markalara bir yenisini ekliyoruz. 1 buçuk yıllık anlaşmayla doğal ve sağlıklı suya millilerin en yüksek kalitede ulaşımını sağlayacağız. Çevreci yenilikçi markalarla işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Getir uygulaması ve Kuzeyden’e basketbola destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Salur: "TBF’nin bizi seçmesi gurur verici"

Getir ve Kuzeyden’in kurucusu Nazım Salur ise, bu anlaşma nedeniyle gururlu olduklarını ifade ederek, "Suyu deneyenler çok beğendiklerini söylüyorlar. Basketbol Federasyonun bizim markamıza değer verip bizi seçmesi bizi gururlandırdı. Tüm milli takımların maçlarında, antrenmanlarında Kuzeyden su içilecek” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Getir ve Kuzeyden’in kurucusu Nazım Salur, 1,5 yıllık anlaşmayı imzaladı.