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30 Nisan 2018 12:59

TBL 2017-2018 Sezonu Play-Off’un basın toplantısı yapıldı

Yeni sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek ikinci kulübü belirleyecek olan Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Play-Off’un basın toplantısı gerçekleştirildi.

TBL 2017-2018 Sezonu Play-Off’un basın toplantısı yapıldı

30 Nisan 2018 12:59


Normal sezonu lider tamamlayıp şampiyonluk ipini göğüsleyerek 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Türk Telekom’la birlikte yeni sezonda BSL’nin yolunu tutacak ikinci takımı belirleyecek olan TBL Play-Off 2018’in basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Samer Şenbayrak’ın yanı sıra, Türkiye Basketbol Ligi Koordinatörü Gökhan Tokatlı, TBF yetkilileri, kulüp temsilcileri ve basın mensupları hazır bulundu.


Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, toplantının açılış konuşmasında TBL’nin yeni statüsünün, Play-Off’a da büyük heyecan katacağını söyledi. Sözlerine normal sezonu lider tamamlayarak BSL’ye yükselme hakkı elde eden Türk Telekom’u tebrik ederek başlayan Şenbayrak,’’TBL’nin bugün ulaştığı nokta ile gurur duyuyoruz. Ligimiz gerek marka değeri, gerek izlenme oranları, gerek rekabet düzeyi ile BSL’den sonra basketbolumuzun lokomotifi görevini üstleniyor. Avrupa’daki aynı seviye liglere oranla düşünüldüğünde, bu kalibrede bir rekabet ve çekişme bulmak bir hayli zor. Yeni statü ile birlikte bir takım Play-Off şampiyonu unvanıyla BSL’ye yükselecek. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum’’ ifadelerine yer verdi. Şenbayrak, maçların televizyondan canlı yayınlanması ile ilgili görüşmelerin de olumlu yönde ilerlediğini sözlerine ekledi.



Türkiye Basketbol Ligi’nde Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde:


Afyon Belediyespor - İstanbulspor Beylikdüzü


Selçuklu Belediyesi - Bandırma Kırmızı


Bursaspor Durmazlar - Akhisar Belediye


Antalyaspor - Bahçeşehir Koleji




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