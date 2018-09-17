TBMM Başkanı Binali Yıldırım dayısının eşinin cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 88 yaşında hayatını kaybeden dayısının eşi Mahi Nur Erence’nin cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 88 yaşında hayatını kaybeden dayısının eşi Mahi Nur Erence'nin cenaze törenine katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dayısının eşi Mahi Nur Erence, 88 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Meclis Başkanı Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte katıldı.
Yıldırım ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın cenazeye katılan isimler arasındaydı.
Kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edildi. Erence'nin naaşı defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.
Camiden çıkan Meclis Başkanı Yıldırım'a vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yıldırım bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra camiden ayrıldı.