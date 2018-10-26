TBMM Başkanı Binali Yıldırım: " Şimdi de ekonomimizin üzerinde bir çalışma yapıyorlar"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım Üsküdar Üniversitesi Akademi Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada; " Şimdi de ekonomimizin üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Bunları biliyoruz. Sıkıntılarımızın olduğunu da biliyoruz. Ama bu ülke bu sıkıntıların üstesinden gelecek. Birliğimizi dirliğimizi bozanlara asla prim vermeyeceğiz asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım , Üsküdar Üniversitesi'nin ana yerleşkesinde düzenlenen Akademi Yılı açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Meclis Başkanı Yıldırım, "Bugün bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Zaten Türkiye zor bir coğrafyada. İbni Haldun ne diyor. 'Coğrafya bir kader' Bu coğrafya bizim kaderimiz. Kaderden kaçılmaz. O halde bu coğrafyada ayakta kalabilmek, büyük bir başarıdır. Türkiye ile niye uğraşıyorlar gençler. Eğer Türkiye edilgen bir ülke olsa, bölgesel konularda, dünya meselelerinde benim de fikrim var, söyleyeceğim sözüm var demese Türkiye ile kimse uğraşmaz. Ama biz öyle demiyoruz, diyemeyiz. Taşıdığımız sorumluluk gereği diyemeyiz. Bu topraklar Avrupa ile Asya'nın lafta değil, fiziki olarak da birleştiği yer. İşte şuradaki boğaz iki kıt'ayı birbirinden ayırıyor. Ve sürekli bu topraklarda bizim ecdadımız medeniyetlerin çatışmaması için, medeniyetlerin uzlaşması için büyük bir gayret göstermiştir. Dolayısı ile son 15 yılda ülkemizin uyguladığı dış politika ve bölgemize dünya meselelerine karşı özgün tutumumuz, belirli emperyal hedefleri olanların hoşuna gitmedi, canını sıktı ve değişik değişik formatlarla üzerimize geliyorlar. Ya iç karışıklık çıkarmak için bir yol deniyorlar. Toplumsal barışı zedeleyecek bir takım projelerle geliyorlar. O olmadı yargı üzerinden darbe yapmaya kalkıyorlar. O olmadı fiziki darbe yapmaya çalışıyorlar. Bunları hep yaşadık.Onlarda da muvaffak olmadılar. Şimdi de ekonomimizin üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Bunları biliyoruz. Sıkıntılarımızın olduğunu da biliyoruz. Ama bu ülke bu sıkıntıların üstesinden gelecek. Birliğimizi dirliğimizi bozanlara asla prim vermeyeceğiz asla müsaade etmeyeceğiz. Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edeceğiz. Bu sıkıntıların da inşallah üstesinden geleceğiz" dedi. BM'nin yapısını da eleştiren TBMM Başkanı Binali Yıldırım; "Bu yapı Küresel bölgesel, huzura hizmet etmek yerine bölgesel anlaşmazlıkların , terörün daha da artmasına dolaylı olarak vesile oldu. İsrail yıllardan beri Filistin'i yok etmek için bütün uluslararası kuralları, etik değerleri çiğniyor. BM'de her seferinde ikaz ediyor. Ancak hamisi var. 'Ben razı değilim diyor'. Hiç bir müeyyide uygulanmıyor" dedi.