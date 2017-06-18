TBMM Başkanı Kahraman, Gençlik Kuruluşları Birliği sahuruna katıldı

Kahraman,’’ Her ülkenin birinci meselesi maariftir, eğitimdir, gençliktir’’ dedi.

Taksim’de bir otelde düzenlenen sahur programına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Sahur programına ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,’’ İnsani anlamlı kılan ruhudur. Şehirlerde böyledir. Ben başkan olduğumda, Beyoğlu nedir diye sorulsaydı; 13 yıl evvel, yolları, sokakları, binaları tarif ederdim. Ama 13 yıl sonra geldiğim noktada diyorum ki, şehirleri şehir yapan ruhudur. Yani insanlarıdır. Onların düşünceleridir. Ruh dediğimiz şey; Gençlik ruhu dediğimiz şey, insanı, şehirleri, her şeyi dinamik tutan, hayatta tutan hayalleri ve tutkularıdır. Aslında o gençlik tutkusu ülkeleri, şehirleri, insanları bir yere getirir’’ şeklinde konuştu.

Muhteşem bir gençliğin var olduğunu belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman,’’ İftihar ettiğim bir durum var. Muhteşem bir gençliğimiz var. Allah’a şükür. Çok olabiliriz, sayı çok olabilir ama bu bir mana ifade etmez. Ruh lazım. Belediye başkanımızda ruhtan bahsetti. O ruhu yakalamak için bize bir görev düşüyor. Bize bir yük düşüyor. Birinci meselemiz gençliktir. Her ülkenin birinci meselesi maariftir, eğitimdir, gençliktir’’ diyerek gençliğin önemine dikkat çekti.

İmam Hatip Liselerinin Türkiye’yi büyük bir badireden kurtardığını ifade eden Kahraman,’’ İlk İmam Hatip 1951 yılında açıldı. Kim açtı? İlim Yayma Cemiyeti açtı. 68 kişiydiler. Bir araya gelerek cemiyeti kurdular. Bir hafta sonrada Langa’da ki ilk İmam Hatipi açtılar. 19 kişiydik. Para yok. Böyle sahurlarmış, otellermiş, böyle şeyler yoktu. İman vardı. Celalettin Ökten geceleri tuvaletleri temizliyordu, okul müdürüydü ancak hademe tutacak para yoktu. Bir zaman sonra öğreniyorlar ki; Müdür tuvalet temizliyor. Diyorlar ki, Celal bey çocuklara ayda iki sefer sıra gelir, bırak çocuklar yapsınlar. Benim bu yavrularım, yarın Türkiye’yi idare edecekler, bunlardan bu ülkeyi idare edecek çocuklar çıkacak, ben onlara bu yaşta tuvalet temizletmem diyerek işinize bakın diyor. Ve o 19 kişiden bu günlere geldik. Allah hepsinden razı olsun. Draman’da İmam Hatipte tep bir iftar yapılıyordu. Başka bir yerde iftar yoktu. Belediye iftar yapar mı? Uzun süre belediyelerin iftar vermelerine karşı duranlar şimdi daha büyük çadır yapma peşindeler. Gerçek her zaman kendini kabul ettirir. Tek yerdi, başka yer yoktu. Çoğaldı, çoğaldı ve Türkiye’yi büyük bir badireden kurtardı. İmam Hatipler olmasaydı, bu FETÖ denilen hain neticeye giderdi. O yüzden karşıydı İmam Hatiplere. Ben kendim İmam Hatipte okuyamadım ancak 4 çocuğumun 4’üde İmam Hatipten mezun olmuştur’’ diye konuştu.

Gençlik Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen sahur programı hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.