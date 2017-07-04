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04 Temmuz 2017 23:40

TBMM Başkanı Kahraman, KEİPA’nın yeni binasını açtı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Levent’teki yeni binasının açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Kahraman, KEİPA’nın yeni binasını açtı

04 Temmuz 2017 23:40


KEİPA’nın yeni binasının açılış resepsiyonunda TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve KEİPA’ya üye ülkelerin temsilcileri hazır bulundu. Açılış töreninden sonra bir konuşma yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1993 yılında KEİPA’nin kuruluşuna öncülük ettiğini ve ilk yıllardaki bütçesini karşıladığını söyledi. Başkan Kahraman, "Bugün burada, 24 yıllık bir geleneğin devamını sağlayacak, ulusal parlamentolarla, KEİ ve bağlı organlarıyla, uluslararası örgütlerle daha önce olduğu gibi ilişkileri devam ettirecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Uluslararası Sekretaryası personelinin karargahı mahiyetindeki yeni binasının açılışını yapmak için toplandık. Malumları olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Karadeniz bölgesindeki parlamentolar arasında iş birliği başlatma çerçevesinde bir parlamenter asamble kurma girişimi başlatarak 26 Şubat 1993 tarihinde KEİPA’nın kuruluşuna öncülük etmiş; geçiş dönemi yaşayan üyelerinin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine katkı sağlamak üzere KEİPA’nın ilk yıllardaki bütçesini karşılamıştır" dedi.


1993 yılından bu yana Dolmabahçe Sarayı I. Harekat Köşkü’nde faaliyetlerini yürüten KEİPA’nın yeni ve modern bir binaya taşınmasının zorunlu hale deldiğini ifade eden Kahraman, "TBMM olarak KEİPA’nın kurulduğu 1993 yılından bu yana Uluslararası Sekretaryaya ev sahipliği yapmaktayız. Bildiğiniz gibi Uluslararası Sekretarya, 2017 yılının başına kadar Dolmabahçe Sarayı I. Harekat Köşkü’nde faaliyetlerini yürütmeye devam etmiştir. Ancak Uluslararası Sekretaryanın, uzun yıllardır ikamet ettiği binanın tarihi değer taşıması ve günümüzde artan ihtiyaçlara binaen daha modern ve kapsamlı yeni bir hizmet binasına taşınması ihtiyacı doğmuştur. TBMM, asamblenin kuruluşundan bu yana daima üzerine düşen görevleri yerine getirdiği gibi bu defa da aynı hassasiyetle davranmış ve Uluslararası Sekretaryanın faaliyetlerini yerine getirecek donanımlara sahip görmüş olduğunuz bu binayı tahsis etmiştir. TBMM, KEİPA’ya ve sekretaryasına bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerinden de anlaşılacağı gibi, ciddi ihtimam ve önem atfetmektedir" şeklinde konuştu.




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