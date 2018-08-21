Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 08:48

TBMM Başkanı Yıldırım, ABD elçiliği saldırısı ile ilgili konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiği’ne yönelik saldırı ile ilgili, Türkiye’deki elçiliklerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesi altında olduğunu ifade ederek, “Herkes şunu bilmelidir hiçbir şekilde kanunsuzluğa yanlışa bu ülkede izin verilmeyecektir” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, ABD elçiliği saldırısı ile ilgili konuştu

21 Ağustos 2018 08:48


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kıldı. Yıldırım’a bayram namazında AK Partili milletvekilleri ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de eşlik etti.


Namaz sonrası gazetecilerle bayramlaşıp hatıra fotoğrafı da çektiren Yıldırım bayram mesajları verdi. Yıldırım, “Milletimiz ile beraber sabah namazımızı bayram namazımızı eda ettik. Bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemiz için milletimiz için İslam alemi için huzur barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Mevla’mdan niyaz ediyorum. Bayramlar küslüklerin sona erdiği kardeşliğin dostluğun neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim ve dargınların barışmasını sağlayalım. Bayram vesilesi ile ülkemizin milletimizin güvenliği için sınır boylarında dağlarda bayırlarda fedakarca görev ifa eden askerlerimiz polislerimize jandarmalarımıza bütün kolluk kuvvetlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü felaketlerden Rabbim muhafaza eylesin”dedi.


ABD Ankara Büyükelçiği’ne yönelik saldırı ile ilgili de konuşan Yıldırım, “Türkiye’de yabancı misyonlar büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyet’i devletinin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz hangi ülke ile nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan her türlü yabancıya diplomata misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısı ile böyle bir saldırıyı tasvip etmek doğru değildir kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz İçişleri Bakanlığımız çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir hiçbir şekilde kanunsuzluğa yanlışa bu ülkede izin verilmeyecektir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç