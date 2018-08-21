TBMM Başkanı Yıldırım, ABD elçiliği saldırısı ile ilgili konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kıldı. Yıldırım’a bayram namazında AK Partili milletvekilleri ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de eşlik etti.

Namaz sonrası gazetecilerle bayramlaşıp hatıra fotoğrafı da çektiren Yıldırım bayram mesajları verdi. Yıldırım, “Milletimiz ile beraber sabah namazımızı bayram namazımızı eda ettik. Bütün milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemiz için milletimiz için İslam alemi için huzur barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Mevla’mdan niyaz ediyorum. Bayramlar küslüklerin sona erdiği kardeşliğin dostluğun neşenin zirve yaptığı müstesna günlerdir. Bu bayramı fırsat bilelim ve dargınların barışmasını sağlayalım. Bayram vesilesi ile ülkemizin milletimizin güvenliği için sınır boylarında dağlarda bayırlarda fedakarca görev ifa eden askerlerimiz polislerimize jandarmalarımıza bütün kolluk kuvvetlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü felaketlerden Rabbim muhafaza eylesin”dedi.

ABD Ankara Büyükelçiği’ne yönelik saldırı ile ilgili de konuşan Yıldırım, “Türkiye’de yabancı misyonlar büyükelçilikler Türkiye Cumhuriyet’i devletinin güvencesi altındadır. İlişkilerimiz hangi ülke ile nasıl olursa olsun bunlar ayrı bir şey. Bizim ülkemizde görev yapan her türlü yabancıya diplomata misafirlere onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısı ile böyle bir saldırıyı tasvip etmek doğru değildir kınıyoruz. Ancak kolluk kuvvetlerimiz İçişleri Bakanlığımız çok hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Herkes şunu bilmelidir hiçbir şekilde kanunsuzluğa yanlışa bu ülkede izin verilmeyecektir” diye konuştu.